顏慧欣家屬「不克領受」功績獎章 卓榮泰證實：會再取得理解

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣近日因病離世，外界傳出疑涉職場排擠等議題，有媒體揭露其辭呈內容。行政院長卓榮泰今日證實辭職信屬實，並表示即刻啟動調查。對於顏慧欣家屬考量提辭呈在先，辭世時無公職身分「不克領受」一等功績獎章，卓揆表示，會再取得理解。

卓榮泰下午前往立法院備詢，國民黨立委張智倫於質詢指出，卓榮泰今日證實顏慧欣的辭職信屬實，這個消息令人不捨，但也揭露經貿辦的一些問題。依照信中內容，可以了解到政院內部有職場霸凌問題，院長提到會啟動霸凌調查，什麼時候出爐？

卓榮泰答詢，依照行政院院本部職場霸凌防治、申訴以及調查處理辦法，已經在昨天先由他簽核，啟動內部調查。為了讓調查順利進行，這次邀請所有調查委員中的外聘委員，期待讓委員用中立、專業、調查事實讓真相。因為現在當事人無法陳述，只能從外部環境、周遭人員做調查，辦法規定要在一定時間中進行，要也會依照辦法按部就班進行。

張智倫追問，所以沒有明確時間點？卓榮泰表示，這是由調查委員訂定，但有請秘書長督促委員儘速依程序進行必要調查。

張智倫表示，過去勞動部、現在的行政院都有霸凌狀況，政院有無確保公務體系沒有下一個受害者，是否有霸凌機制預防？另外，行政院本來要頒發給顏副總一等功績獎章，家屬表達感激但卻婉拒？

卓榮泰答詢，顏副總信中沒有提到霸凌，只是說工作中有受到駁斥，但政院為了更嚴謹因此職場霸凌程序做調查。政院頒發一等功績獎章是基於顏副總在談判中進了很大的貢獻，也讓談判獲得重要成果，認為她公在國家，足以讓國家對她表達最高敬意，一切會依照程序，會再取得家屬的理解。

張智倫接著詢問，顏副總離職信中提到過去積極爭取加入CPTPP，執行過程中經貿辦卻充滿消極態度，顏副總多次提出未獲採納甚至獲得斥責。過去民進黨政府多次提出CPTPP加入進展報告，顏副總辭職信中所寫，政府如何回應？政府如何承諾有在持續進行，有辦法給推動報告？

卓榮泰答詢，政院啟動院本部調查，就是希望了解各個工作過程中是否有不合理狀況，或跟長官相處有值得檢討的部分，刑事部分交給調查小組；至於CPTPP政府有持續在進行，但也承認過去這一年把所有重兵壓在對美談判，雖然很多場合期待跟台灣友好的國家能夠幫台灣更有能見度，最終要取得所有會員國的共識是有困難的。但他承諾，即刻檢討CPTPP工作小組，在最快時間內確認時程及目標。

張智倫表示，針對人才培育等等問題，希望院長可以積極調查，讓國人和家屬了解真相。