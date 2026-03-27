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從首爾到格瑞納達駐外達37年…資深外交官林尊賢辭世 享耆壽97歲

中央社／ 台北27日電
圖為去（2025）年資深外交官林尊賢（前排右）在台北雙連長老教會發表新書，外交部長林佳龍（前排左）也到場祝賀。聯合報系資料照／記者張文馨攝影
圖為去（2025）年資深外交官林尊賢（前排右）在台北雙連長老教會發表新書，外交部長林佳龍（前排左）也到場祝賀。聯合報系資料照／記者張文馨攝影

外交老兵、前駐韓代表及駐格瑞納達大使林尊賢於3月辭世，享耆壽97歲。家屬於3月27日在台北二殯舉行告別禮拜。外交部長林佳龍、前外交部長林永樂、前監察院長錢復及多位卸任大使等人參加告別式，送別駐外奉獻外交工作37年的林尊賢最後一程。

林尊賢也曾擔任駐美副代表、駐斐濟代表、亞特蘭大處長等駐外重要職位，駐外時間長達37年。他在國內曾擔任外交部亞太司司長、禮賓司副司長等重要職位。

林尊賢外交資歷豐富，為外交部同仁楷模，是名符其實的外交老兵。林尊賢於去年10月發表歷年來外交工作的回憶錄，書名為「外交老兵」。

林尊賢在書中揭露，台韓斷交後，他在擔任首任駐韓代表期間，曾與當時的南韓外交部官員（後來的聯合國秘書長）潘基文維持著密切的私人聯繫。為了顧及情誼並在失去正式邦交的情況下維持溝通，兩人每月會進行一次「密會」，以此在艱困的國際局勢中保持實質交流管道。

林佳龍為表彰這位名符其實的外交老兵，特於追思禮拜上頒給「外交獎章」，以褒揚他在外交工作上的貢獻，由林尊賢的兒子林建維代表接受。

林尊賢為戰後首批台籍外交菁英，投身外交工作46年，足跡橫跨11國，曾派駐菲律賓、澳洲、日本、斐濟、美國、加勒比海多國等，也是在1992年台韓斷交後的首任駐韓代表並進行航權談判。

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