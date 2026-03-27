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賴總統提重啟核電 核安會證實：今收到台電申請核三運轉執照換照

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
圖為屏東恆春核三廠外觀。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
圖為屏東恆春核三廠外觀。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

賴總統日前拋出評估重啟核二核三核安會證實，今（27）日收到台電提出核三廠運轉執照換照的申請，將依程序進行審查作業。

核安會表示，今天收到台電公司依據「核子反應器設施管制法」及「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」提出的核三廠運轉執照換照申請案及再運轉計畫相關文件。核安會將先就台電公司提送文件，進行程序審查，確認申請文件齊備後，再進行實質審查作業。

核安會表示，已依2025年5月23日總統公布的「核子反應器設施管制法」第六條修正條文，並參照國際管制作法及考量國內管制實務，於2025年10月8日修正發布「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」，明確規範核電廠運轉執照有效期間屆滿後要繼續運轉，經營者提出執照換發申請時應送審文件項目及審核程序。

因核三廠兩部機組運轉執照有效期間均已屆滿，核安會說明，台電依修正發布的「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」第16條之1規定，填具申請書及檢附再運轉計畫、技術與管理能力及財務基礎報告等相關文件，並依辦法規定，申請於完成自主安檢後，再分階段提送老化評估與管理、輻射相關議題查核評估、耐震安全評估等文件。

核安會強調，核安會已嚴謹規畫核三廠再運轉計畫的審查作業，將先進行程序審查，確認台電送審文件的完整性符合申請要件後，再進行實質技術審查作業。

核安會也將邀請外部學者專家、核安會人員共組專案審查團隊，依法規及參考國際作法，進行嚴格審查，確認台電公司已就再運轉計畫各項作業提出妥善規畫，並能符合品保要求，才會核定同意計畫。

再運轉計畫執行期間，核安會也會執行現場實地查證，確認台電依計畫落實執行。在台電公司依再運轉計畫完成相關作業後，須依法規規定，將執行結果報告提送核安會審查。

此外，台電公司後續也須依法規要求，提送老化評估與管理、輻射相關議題查核評估、耐震安全評估等文件。核安會強調，相關送審文件都會本於職責與專業，由會外專家與核安會同仁組成專案審查團隊，依法規及參照國際標準，嚴格進行技術審查，確認是否符合法規及安全要求。

核安會也將秉持資訊公開透明的施政原則，在官網設置「核電廠再運轉審查管制」專區，將依審查進程公布相關資訊，讓民眾了解最新狀態。同時，核安會也會函請地方行政機關提供意見，並辦理地方說明會等，蒐集公眾意見，納入審查作業參考。

賴清德 核二 核三 核電 台電 核安會

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