從媒體總經理到飲食教育第一現場 林芳燕《三聲有幸》說出如何重新定義社會影響力

在一個節奏愈來愈快、成功愈來愈被量化的時代，一場訪談，卻讓人重新思考：一個人一生真正留下來的，究竟是什麼？

灃食飲食文化教育基金會董事長暨執行長林芳燕，日前受邀錄製 Podcast 節目《三聲有幸》，與主持人品牌大師汪志謙、知名音樂製作人陳子鴻展開一場深度對談。節目原本設定為人物訪談，卻在兩位主持人層層提問與節奏引導下，逐步展開為一場關於影響力、人生選擇與內在信念的深層對話。

不同於一般聚焦經歷與成就的專訪，《三聲有幸》以「人」為核心，從林芳燕的成長背景談起。她回憶起夜市成長的童年，以及閱讀如何成為她理解世界的方式。她坦言，自己很早就相信，真正長遠的影響力，不是權力或資源，而是思想與信念。「能把一個觀念放進別人的腦袋裡，比任何頭銜都更重要。」她說。

這樣的信念，也貫穿她橫跨媒體公關、品牌、ESG公益與教育的職涯軌跡。從台灣最有影響力媒體出版出發，長達二十餘年的媒體出版經驗，讓她擅長以內容影響人；然而，當她走進學校廚房、餐桌與飲食教育現場，開始推動食育時，她對「影響力」有了新的理解。

「以前我以為影響力是把故事說好，但後來發現，真正重要的是，讓事情真的發生。」她在節目中分享。這樣的轉變，讓她不再只是觀察者，而成為參與者。例如灃食教育基金會推動的「校廚證名」，就是從一個看似微小的稱呼開始。過去在校園裡，廚務人員多被稱為「廚工」，但她認為，名稱不只是稱呼，更關乎一個人的角色定位與被對待的方式。於是，基金會努力推動以「校廚」取代原本的稱呼，讓這份工作被重新看見，也被重新尊重。

對她而言，影響力從來不是抽象的理念，而是從一個人是否被看見、是否被尊重開始。節目中，兩位主持人風格鮮明且互補。汪志謙擅長從認知與結構層面切入，層層拆解來賓的思考脈絡；陳子鴻則以音樂人特有的感性與節奏，讓對話保有溫度與流動。兩人一理一感，讓整場訪談在幽默與深度之間來回切換，也讓林芳燕在笑聲中逐漸卸下心防，說出更多未曾公開的生命片段。

談及近年投入的食育工作，林芳燕指出，食育從來不只是營養或健康議題，而是關乎人格養成與社會文化。「一個孩子怎麼吃飯，其實反映他怎麼理解自己、理解他人，也反映一個家庭如何相處。」她認為，餐桌是台灣社會最被低估的教育現場，也是重新建立關係的重要入口。

她也談到，這段在新加坡進修的經驗，讓她對「影響力」這件事有了更深一層的理解。

過去在台灣，她觀察到許多企業其實非常願意投入公益與永續，但常常不自覺落入一種「跟著做」的模式—做淨灘、種樹，或是在營運上減少備品與資源消耗。這些行動本身並沒有問題，但如果每一個企業都做同樣的事，影響力往往停留在表層。

真正重要的，不是做了多少，而是做的這件事，是否來自企業自身的核心能力，並且能夠持續產生改變。

「影響力不是我做了什麼，而是改變了什麼。」她強調。

整場訪談的情緒，在節目尾聲達到高點。依照節目設計，陳子鴻以音樂作為收束，邀請來賓選擇一首歌曲。林芳燕選擇的是〈天天想你〉，並將這首歌獻給已離世的姊姊。當旋律響起，原本理性與穩定的語氣，轉為更為柔軟與真誠的情感流動，也讓整場訪談多了一層關於思念與生命的深刻意義。

「如果有一天別人提到林芳燕，我希望不是想到我做過什麼頭銜，而是想到，我曾經陪一些人，把原本不可能的事情變成可能。」她說。

《三聲有幸》這一集，不只是一次人物專訪，更像是一場關於價值與選擇的慢對話。在快速變動的時代中，林芳燕的精采故事提醒我們，真正留下來的，或許不是位置與頭銜，而是那些被實踐的信念，以及曾被改變的人。