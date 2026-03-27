快訊

馬政府官員秀馬英九春聯嘆「此情成追憶」 蕭旭岑：以後不會再有了

特斯拉招募晶片人才 年薪最高突破千萬元 但要符合「這些」嚴格條件

馬基金會司法追訴蕭旭岑再緩緩 李德維：會再了解 不公布決議

聽新聞
0:00 / 0:00

律師遭攻擊事件頻傳 立委啟動修法保障執業安全

中央社／ 記者王揚宇台北27日電

台中地院發生庭外掌摑事件，引發全國關注。民進黨立委李柏毅等人今天說，近年法庭暴力事件頻傳，因此他們提出律師法修法版本，期盼藉由增訂妨害律師執行職務的刑事責任等規定，保障律師執業安全。

受邀出席記者會的司法院司法行政廳副廳長杜慧玲指出，司法院對於法庭、法院的安全維護非常重視，也責無旁貸，對於修法方向，司法院表示完全尊重，而立法院司法及法制委員會30日有相關專題報告。

法務部檢察司科長王孟涵表示，法務部已行文各地檢署，請其就空間配置、偵查庭動線規劃及現場安全維護、法警專業訓練等，適時檢討安全機制。

林姓女子遭控對律師傷害恐嚇案，日前到台中地院開庭，台中律師公會理事長吳中和到場旁聽卻遭林女掌摑。案經中檢偵辦後，認定林女顯有反覆犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。

民進黨立委李柏毅、李坤城蘇巧慧今天與協助起草修法版本的律師王翼升等人，在民進黨立法院黨團記者室召開記者會，宣布啟動律師法修法工程。

李柏毅表示，這次修法除增訂不得以非法方法妨害律師執行業務，並要求法院、地檢署及其他執行職務場所，採取必要的安全防護措施，更增訂妨害律師執行職務的刑事責任。

李柏毅說，希望司法院、法務部在修法完成前，盡速提出積極作為，包括從法警的訓練、案件兩造的隔離措施等，都要好好盤點，這不只是保護律師，更是維護司法尊嚴。

李坤城表示，必須確保律師執業安全，不受非法的干擾，更要強化司法及相關執業場所的安全防護義務。

律師出身的蘇巧慧指出，律師維護當事人權益，但律師自己的權益該如何被維護，因此給執業律師適度的保護，非常合理，她也非常認同這次的修法版本。

王翼升說，律師被稱為在野法曹，而律師法第一條規定，律師以保障人權、實現社會正義及促進民主法治為使命，但律師也需要與公務人員有相同保障，確保執行職務時，免於受到不正的暴力、威脅與侮辱，這次修法也是為了讓律師執行職務時，能受到法律的保障。

李坤城 蘇巧慧 李柏毅

延伸閱讀

影／民進黨立委呼籲朝野一同支持《律師法》修法 拒絕暴力發生

國安法修法 內政部：國家存在才能保護言論自由

高風險生 擬立法設中介學校輔導

聯合報社論／律師被打、要犯潛逃，司法部門都無動於衷

相關新聞

從媒體總經理到飲食教育第一現場 林芳燕《三聲有幸》說出如何重新定義社會影響力

灃食飲食文化教育基金會董事長暨執行長林芳燕，日前受邀錄製 Podcast 節目《三聲有幸》，與主持人品牌大師汪志謙、知名音樂製作人陳子鴻展開一場深度對談。

蔡英文說皺紋不見「長到賴總統身上」 蕭美琴建議游泳紓壓

副總統蕭美琴今天走訪基隆外木山，民進黨籍議長童子瑋陪同到一間特色咖啡店品嘗美食和咖啡。童子瑋爆料，上次和前總統蔡英文爬山後吃午餐，他問「總統，妳臉上皺紋都不見了。」蔡回「現在在賴總統身上」，蕭美琴也說賴總統壓力很大，游泳可以紓解壓力。

蔡正元今入監 「檢察官要我咬馬英九」否認賤賣黨產

前立委蔡正元侵占阿波羅公司判刑3年6月徒刑定讞，今上午8時許在台北地檢署執行科外發表談話，強調他的案子與三中案無關，檢察官羈押他為了要讓他「咬馬英九」，他堅定告訴檢察官，「馬英九怎麼可能賤賣黨產、賤賣中影給我呢？」蔡正元今除提及前總統馬英九，也談論昨晚和民眾黨前主席柯文哲聊彼此案件，最後在數十名支持者聲援下走進他稱呼的「綠營布置的黑牢」。 蔡正元說，請媒體記者報導業務侵占罪，要說他是侵占阿波羅公司，且阿波羅公司是他一個人的公司，沒有別的股東、沒有跟銀行貸款，親朋好友間調度資金，自己做投資，更重要的是，「我這案子跟中影股權交易無關，我這案子和三中案無關」。 蔡說，今天判決確定，尊重的不是法官、檢察官，「因為檢察官一路都要我咬馬英九」。他堅定告訴檢察官，「馬英九怎麼可能賤賣黨產、賤賣中影給我呢？這價錢是我開的，而且只有我一個買家，沒有人敢買，馬英九巴不得我買啊，怎麼賤賣？」

韓國瑜推廣光復有機箭筍 讚花蓮好山好水農產好

立法院長韓國瑜上午出席花蓮縣光復鄉光豐地區農會「2026漫遊箭筍趣」農產品推廣記者會，致詞時稱讚花蓮好山好水，種出來的農產品非常好。

台灣鯛崩盤風暴(下)：進口魚片暴增15倍 衍生走私與食安隱憂

台灣鯛產業自去年起，遭受外銷美國萎縮、進口魚片暴增的「雙重打壓」，造成漁獲去化堵塞。記者追蹤3個月走訪5縣市現場，揭露進口魚片衍生的三大亂象及政策失當之處，盼為產業找到解方，走出滯銷危機。

歷史上的今天／1959年兒童樂園邀日本溜冰藝能部表演

1959年3月27日，台北市兒童樂園聘請日本「溜冰藝能部」教授龜田登及其助理鈴木美喜代，下午開始在園內表演，在十幾個節目中，以穿汽水瓶的演出最為精彩，是用十幾隻汽水瓶置於溜冰場中，兩人表演各種不同的姿態，橫衝直撞，始終不會撞倒汽水瓶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。