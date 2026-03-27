律師遭攻擊事件頻傳 立委啟動修法保障執業安全

台中地院發生庭外掌摑事件，引發全國關注。民進黨立委李柏毅等人今天說，近年法庭暴力事件頻傳，因此他們提出律師法修法版本，期盼藉由增訂妨害律師執行職務的刑事責任等規定，保障律師執業安全。

受邀出席記者會的司法院司法行政廳副廳長杜慧玲指出，司法院對於法庭、法院的安全維護非常重視，也責無旁貸，對於修法方向，司法院表示完全尊重，而立法院司法及法制委員會30日有相關專題報告。

法務部檢察司科長王孟涵表示，法務部已行文各地檢署，請其就空間配置、偵查庭動線規劃及現場安全維護、法警專業訓練等，適時檢討安全機制。

林姓女子遭控對律師傷害恐嚇案，日前到台中地院開庭，台中律師公會理事長吳中和到場旁聽卻遭林女掌摑。案經中檢偵辦後，認定林女顯有反覆犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。

民進黨立委李柏毅、李坤城、蘇巧慧今天與協助起草修法版本的律師王翼升等人，在民進黨立法院黨團記者室召開記者會，宣布啟動律師法修法工程。

李柏毅表示，這次修法除增訂不得以非法方法妨害律師執行業務，並要求法院、地檢署及其他執行職務場所，採取必要的安全防護措施，更增訂妨害律師執行職務的刑事責任。

李柏毅說，希望司法院、法務部在修法完成前，盡速提出積極作為，包括從法警的訓練、案件兩造的隔離措施等，都要好好盤點，這不只是保護律師，更是維護司法尊嚴。

李坤城表示，必須確保律師執業安全，不受非法的干擾，更要強化司法及相關執業場所的安全防護義務。

律師出身的蘇巧慧指出，律師維護當事人權益，但律師自己的權益該如何被維護，因此給執業律師適度的保護，非常合理，她也非常認同這次的修法版本。

王翼升說，律師被稱為在野法曹，而律師法第一條規定，律師以保障人權、實現社會正義及促進民主法治為使命，但律師也需要與公務人員有相同保障，確保執行職務時，免於受到不正的暴力、威脅與侮辱，這次修法也是為了讓律師執行職務時，能受到法律的保障。