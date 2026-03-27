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蔡英文說皺紋不見「長到賴總統身上」 蕭美琴建議游泳紓壓
副總統蕭美琴今天走訪基隆外木山，民進黨籍議長童子瑋陪同到一間特色咖啡店品嘗美食和咖啡。童子瑋爆料，上次和前總統蔡英文爬山後吃午餐，他問「總統，妳臉上皺紋都不見了。」蔡回「現在在賴總統身上」，蕭美琴也說賴總統壓力很大，游泳可以紓解壓力。
蕭美琴今天行程未公開，她說，前幾天賴總統去視察潛艦時有提到下海，海泳是完全不一樣的挑戰，但她不知道賴總統會不會游泳，她沒有親自問過他，但她看到外木山的海景覺很很美，很適合海泳。今天基隆下雨，基隆人應該體力都很好，也很習慣在雨中做各種運動。
蕭美琴還問童子瑋，上次他和蔡前總總爬山到底發生什麼事？童子瑋說，其實是後面跟不上，不是他太喘。
童子瑋表示，上周他和前總統爬山，今天和副總統騎車，下次不知要跟誰游泳。今天下雨的天氣很符合基隆人的浪漫，綿綿細雨很有氣氛，外木山看海真的很漂亮。
童子瑋還提到，他雖然是基隆人但不會游泳，就他所知，賴總統出門都不會穿短褲，只要有外人去總統都不會穿短褲，只有獨自人在家時才會穿短褲，但他也懷疑賴總統會在外人面前穿泳褲嗎？
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