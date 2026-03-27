立委爭取提高台東計畫補助比例 獲交通部正向回應

因2024年在野黨草率通過《財政收支劃分法》（下稱財劃法）修正，財政吃緊、基礎建設不足的台東，財力分級被迫升為第一級，中央補助比例大幅下降，嚴重影響施政效率。

為解決錯誤修法延伸的問題，立委陳瑩與莊瑞雄安排台東縣長饒慶鈴拜會衛福部長石崇良及交通部長陳世凱，爭取提高中央補助比例，並獲兩位部長正向回應。

陳瑩表示，特別感謝衛福部、交通部理解台東財政遭受在野黨惡修《財劃法》的衝擊，協助爭取合理補助比例，讓台東施政可以更有力，確保台東鄉親需要的各項服務不打折!

在野黨倉促修正的《財劃法》後，僅依年度歲入、歲出及統籌分配稅款等財政數據，計算縣市財力級次，未納入基礎建設發展程度、公共設施存量、歷史投資差距及區域結構性限制，造成財政相對吃緊的台東，財力被迫從第五級升為第一級，各項中央補助比例大幅降低，地方自籌負擔被迫增加。

陳瑩表示，台東財力明顯不充裕，多項政策向來需要中央挹注，在野黨強行通過的《財劃法》，等於截斷協助台東施政的資源。

針對社會安全網、身心障礙者服務、育嬰、長照、改善人行道安全、提升生活圈道路及環境機能，以及幸福巴士等9項中央政策計畫，在財力分級調整前後，台東縣政府需自籌經費約2.4億元，財力調整為第一級後，自籌款增加約8億元，大幅增加地方財政負擔，產生施政障礙。

縣長饒慶鈴、副縣長王志輝在立委陳瑩、莊瑞雄安排下，分別拜會衛福部與交通部，爭取調整中央補助比例，皆獲得兩部會正向回應與支持。

陳瑩指出，台東縣財力狀況相當有限，基礎建設與公共服務資源與都會區相比，具有明顯落差，在野黨錯誤修法影響財力分級後，加重地方自籌負擔，導致施政出現極大壓力。

台東仍有許多建設與民生需求亟待改善，需要中央持續給予支持與協助，讓地方政府在推動長照、育嬰、交通安全及生活環境等重要政策時，能夠不受在野黨錯誤修法影響，確保台東鄉親各項權益與公共服務，不受財力分級影響。

莊瑞雄表示，面對法規變動所造成的結構性衝擊，中央與地方更應該攜手解決問題，國家資源的分配必須兼顧實質公平與城鄉平衡，特別是台東幅員遼闊，各項社福與交通建設的推動成本原本就較高。

莊瑞雄強調，施政不分黨派、建設沒有城鄉，未來會持續扮演地方與中央溝通的橋樑，協助行政院確實盤點台東在長照、醫療與交通網絡的真實需求，讓國家資源能合理且精準地落實到基層，確保地方發展與鄉親權益不受影響。

台東縣政府因財力分級影響，大幅提高補助自籌款的問題，相關計畫補助比例調整仍需提報行政院，後續將依照台東縣政府所遇之財政困境，建請行政院同意減輕地方自籌負擔，確保台東鄉親也能享有安全、完善的公共服務。

陳瑩強調，因為有衛福部與交通部的大力支持，才能讓相關政策的補助經費順利到位，保障台東鄉親的生活權益，讓台東施政能更穩健、更有力的持續推進。