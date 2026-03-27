影／將風險反應在保費 立委推「強制汽車責任保險法」

台灣安全駕駛監督聯盟今天在立法院舉行記者會，呼籲政府提高強制汽車責任險死亡給付，由現行的每人200萬元，調升至每人500萬元，並在事故發生後迅速給付，讓受害者家庭可以獲得最基本的撫慰與經濟上實質的支持。

台灣安全駕駛監督聯盟表示，一個人的價值顯然大於500萬，但是目前從法院的車禍民事賠償案例來看，平均只有300萬元至400萬元，且需要經過曠日廢時的訴訟程序，受害者家屬無論是心理上的煎熬或生活上的困頓都難以言喻。因此聯盟要求強制汽車責任險死亡給付應起碼提升到目前民事賠償的基準，亦即目前的 200 萬加上300萬調整為500萬元。

監督聯盟並提出幾項配套訴求，包括公開揭露死亡給付的計算方式、增加匯率審議委員會的公民團體代表、提高各項危險駕駛樣態的保費級距、編列預算或調高保費以因應目前尚未達到的差距、強制商用大車的第三人責任險保額不得少於1000萬元。