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影／將風險反應在保費 立委推「強制汽車責任保險法」

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
立委徐富癸（右起）、立委林月琴、立委賴惠員上午出席記者會，要求參考美國商用大貨車與客運業的安全管理計畫，將司機違規積分直接聯動企業保費，讓企業落實安全管理。記者陳正興／攝影
立委徐富癸（右起）、立委林月琴、立委賴惠員上午出席記者會，要求參考美國商用大貨車與客運業的安全管理計畫，將司機違規積分直接聯動企業保費，讓企業落實安全管理。記者陳正興／攝影

台灣安全駕駛監督聯盟今天在立法院舉行記者會，呼籲政府提高強制汽車責任險死亡給付，由現行的每人200萬元，調升至每人500萬元，並在事故發生後迅速給付，讓受害者家庭可以獲得最基本的撫慰與經濟上實質的支持。

台灣安全駕駛監督聯盟表示，一個人的價值顯然大於500萬，但是目前從法院的車禍民事賠償案例來看，平均只有300萬元至400萬元，且需要經過曠日廢時的訴訟程序，受害者家屬無論是心理上的煎熬或生活上的困頓都難以言喻。因此聯盟要求強制汽車責任險死亡給付應起碼提升到目前民事賠償的基準，亦即目前的 200 萬加上300萬調整為500萬元。

監督聯盟並提出幾項配套訴求，包括公開揭露死亡給付的計算方式、增加匯率審議委員會的公民團體代表、提高各項危險駕駛樣態的保費級距、編列預算或調高保費以因應目前尚未達到的差距、強制商用大車的第三人責任險保額不得少於1000萬元。

立委徐富癸（右起）、立委林月琴、立委賴惠員上午出席記者會，要求參考美國商用大貨車與客運業的安全管理計畫，將司機違規積分直接聯動企業保費，讓企業落實安全管理。記者陳正興／攝影
立委徐富癸（右起）、立委林月琴、立委賴惠員上午出席記者會，要求參考美國商用大貨車與客運業的安全管理計畫，將司機違規積分直接聯動企業保費，讓企業落實安全管理。記者陳正興／攝影

記者會 受害者 公民團體

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