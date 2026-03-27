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韓國瑜推廣光復有機箭筍 讚花蓮好山好水農產好

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
立法院長韓國瑜（中）上午出席花蓮縣光復鄉光豐地區農會「2026漫遊箭筍趣」農產品推廣記者會，致詞時稱讚花蓮好山好水，種出來的農產品非常好。記者蘇健忠／攝影
立法院長韓國瑜（中）上午出席花蓮縣光復鄉光豐地區農會「2026漫遊箭筍趣」農產品推廣記者會，致詞時稱讚花蓮好山好水，種出來的農產品非常好。記者蘇健忠／攝影

立法院長韓國瑜上午出席花蓮縣光復鄉光豐地區農會「2026漫遊箭筍趣」農產品推廣記者會，致詞時稱讚花蓮好山好水，種出來的農產品非常好。

「2026漫遊箭筍趣」由花蓮光豐地區農會主辦，3月起陸續登場，推廣光復鄉優質有機箭筍。亮點包括在太巴塱祭祀廣場的箭筍大餐饗宴、產地採筍體驗、烤筍活動，以及在吉安、台北的展售活動，邀請民眾品嚐春天肥嫩脆甜的箭筍。

花蓮縣光復鄉箭筍種植面積約200公頃，是地方重要特色產業之一，目前已有超過60公頃取得有機及友善耕作驗證，展現農民對農業永續與食品安全的重視。箭筍從產地直送餐桌，不論清炒、煮湯、涼拌或炭烤，都能展現其自然鮮甜與爽脆口感，深受消費者喜愛。

花蓮縣光復鄉光豐地區農會「2026漫遊箭筍趣」農產品推廣記者會上午在立法院舉行，立法院長韓國瑜與許多立委都到場站台。記者蘇健忠／攝影
花蓮縣光復鄉光豐地區農會「2026漫遊箭筍趣」農產品推廣記者會上午在立法院舉行，立法院長韓國瑜與許多立委都到場站台。記者蘇健忠／攝影

立法院長韓國瑜上午出席花蓮縣光復鄉光豐地區農會「2026漫遊箭筍趣」農產品推廣記者會，手拿劍筍推廣花蓮縣農產品。記者蘇健忠／攝影
立法院長韓國瑜上午出席花蓮縣光復鄉光豐地區農會「2026漫遊箭筍趣」農產品推廣記者會，手拿劍筍推廣花蓮縣農產品。記者蘇健忠／攝影

光復鄉 記者會 台北

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