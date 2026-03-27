公視第8屆董監事待審查 監院教文委員會盼順利產生

行政院日前補提「公視第8屆董監事」名單，將交立法院各黨團推舉的審查委員會審查。監察院教育及文化委員會今天透過新聞稿指出，期盼國會能本於職權，盡早讓第8屆董事順利產生，避免影響公視整體治理與運作。

監察院教文委員會今天透過新聞稿表示，召集人、監委葉大華25日偕同監委，在文化部長李遠等人陪同下，分別巡察文化部以及台灣戲曲中心等，關切各項文化政策推動情形與執行成果，以及了解傳統藝術保存推廣、人才培育、預算編列情形。

教文委員會巡察時提到，曾於民國102年及112年調查公視董監事選任嚴重延宕問題，並兩度提出糾正，但相關遴選制度及提名人同意權，即便修正公視法，至今仍遭遇困境，冀盼國會能本於職權，盡早讓第8屆董事順利產生，避免影響公視整體治理與運作。

文化部13日公布、行政院再提名「公視第8屆董監事」名單，第2輪計10位董事候選人及1位監事候選人，將交由立法院各黨團推舉的審查委員會審查，盼7月公廣20週年前能組成董事會。補提名的10位公視董事候選人為江前緯、吳其勳、李智凱、阮金紅、林照真、高翊峯、陳潔瑤、彭政閔、黃韻玲、詹怡宜等（依姓氏筆畫排序）；1位監事候選人為專精於智慧財產權、娛樂法的林佳瑩。

此外，對於今年廣受關注的破億國片「大濛」、「陽光女子合唱團」等票房創下台灣影史紀錄，教文委員會說明，這顯示在文化部與文策院政策支持下，電影產業體質已有提升。

談到文化資產保存與再利用方面，教文委員會指出，監察院去年出版「文化資產守護行動」一書，提出多項對台灣文化資產保存及人才培育政策的建議，然而文化資產保護機制在地方與中央間的銜接，仍有明顯落差，期盼文化部能持續落實與改進。

葉大華則提到，推動文化工作，不僅在於成果的累積，更在於制度是否周延、執行是否穩定，以及能否回應社會的多元期待，期待文化部未來能持續強化跨部會協調，在文化資產保存與轉型正義等面向深化制度基礎。

葉大華談及，面對AI等新興發展課題，文化部應及早建立相應原則與配套，兼顧創新發展與文化價值，為台灣文化的長遠發展，持續努力。