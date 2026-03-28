聽新聞
0:00 / 0:00

Uber Eats兒童節前夕送愛 物資送達17家育幼院

文／ 何敏惠

兒童節前夕，一群平時穿梭在城市街頭，同時也是為人父母的外送員，這一天走進安置機構，將充滿營養的生鮮蔬果以及日常到生活用品送至安置機構，也把一份來自社會的關懷帶進他們的生活。

首站由企業高層與外送夥伴直送愛心物資至榮光育幼院(左起黃姓外送員、陳姓外送員、CCSA創辦人洪錦芳、全聯小時達營運部處長郭菁菁、Uber Eats 台灣即時零售總經理張祐欣、CCSA理事長雷倩、榮光育幼院院長楊蕙婷、汪姓外送員)。 圖／Uber Eats 提供
首站由企業高層與外送夥伴直送愛心物資至榮光育幼院(左起黃姓外送員、陳姓外送員、CCSA創辦人洪錦芳、全聯小時達營運部處長郭菁菁、Uber Eats 台灣即時零售總經理張祐欣、CCSA理事長雷倩、榮光育幼院院長楊蕙婷、汪姓外送員)。 圖／Uber Eats 提供

當榮光育幼院院長楊蕙婷看見一箱箱的新鮮蔬菜與日常生活用品時，臉上露出驚喜的笑容。他說，和以往收到的兒童節禮物不同，「這次有家的感覺」，相信孩子一定特別開心。

本次「全心全Eats童心相連」公益計畫由Uber Eats主辦、全聯福利中心協辦，由Uber Eats提供逾30萬份生鮮雜貨與民生物資，全聯福利中心協助全台門市揀貨與備貨，中華育幼機構兒童關懷協會協助串聯安置機構需求，將物資送往全台17家兒少安置機構，為孩子們提前送上節日祝福。

榮光育幼院特贈感謝狀給Uber Eats(左為榮光育幼院院長楊蕙婷、Uber Eats 台灣即時零售總經理張祐欣)。 圖／Uber Eats 提供
榮光育幼院特贈感謝狀給Uber Eats(左為榮光育幼院院長楊蕙婷、Uber Eats 台灣即時零售總經理張祐欣)。 圖／Uber Eats 提供

小家化照顧需求升溫　生鮮物資成孩子自立關鍵

近年來，安置機構逐步推動「小家化」照顧模式，讓孩子在更貼近家庭的環境中成長，並透過料理、整理與生活管理，培養自立能力與責任感。中華育幼機構兒童關懷協會表示，這樣的生活方式有助於孩子逐步建立自信，也更理解「家」的意義。

呼應這樣的需求，本次捐贈物資以平台上熱賣的生鮮雜貨為主，涵蓋生鮮蔬果食材，以及洗衣精、洗髮精、米麵、清潔用品等日常必需品，不僅補足生活所需，也成為孩子們練習自理的重要資源。

外送員將愛心物資裝入外送箱(左為陳姓外送員、右為汪姓外送員)。 圖／Uber Eats 提供
外送員將愛心物資裝入外送箱(左為陳姓外送員、右為汪姓外送員)。 圖／Uber Eats 提供

外送員化身送愛使者　第一線故事傳遞溫暖力量

3月26日當天，Uber Eats與合作夥伴前往新北市永和安置機構，完成首批物資捐贈。參與行動的外送員中，有兩位父親與一位母親，對他們而言，這趟「外送」多了一層不同的意義。

一位汪姓外送員表示：「自己也是媽媽，看到孩子們真的很有感，希望透過這樣的小小行動，讓他們知道有人在關心他們。」另一位黃姓外送員也分享，平常忙於工作，很少有機會與孩子互動，「這次看到他們的笑容，覺得很值得。」

中華育幼機構兒童關懷協會指出，這次物資不僅實用，也貼近孩子日常需求，「不只是物資，更是一份被關心的感覺」。

Uber Eats台灣即時零售總經理張祐欣表示：「今年兒童節前，我們將平台上熱賣的生鮮雜貨送往全台17家兒少安置機構，希望透過實際行動，為全台育幼院孩子的日常生活提供支持，讓這份關懷更貼近他們的日常所需，也感謝全聯提供全台17家門市的揀貨支援，讓本次行動得以順利進行。」

相關新聞

公視董監事審查卡關 8審委連署籲文化部先朝野協商再提名

公廣集團董監事去年5月19日屆滿，新任人選至今難產，文化部預計四月中旬召開第二次審查會議。公視第8屆董監事審查委員會中的8名委員今發表公開信指出，去年第一次審查會，文化部事前並未徵詢多元意見就提出候選人，呼籲文化部應踐行公開、可檢驗、包容多元意見的提名程序，廣徵朝野政黨意見，形成共識，再召開會議審查。

顏慧欣家屬「不克領受」功績獎章 卓榮泰證實：會再取得理解

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣近日因病離世，外界傳出疑涉職場排擠等議題，有媒體揭露其辭呈內容。行政院長卓榮泰今日證實辭職信屬實，並表示即刻啟動調查。對於顏慧欣家屬考量提辭呈在先，辭世時無公職身分「不克領受」一等功績獎章，卓揆表示，會再取得理解。

歷史上的今天／1956年台灣療養院母會 贈送5萬美元藥品

1956年3月28日，基督復臨安息日會海島聯合會將價值5萬美元的藥品贈送我國，該會委由台灣療養醫院新舊兩任院長密勒及萬德福捐贈，當日中午12時在台灣療養醫院前，由台灣省政府秘書長謝東閔代表政府，省議會副議長林頂立代表全省同胞接受。該院舊任院長密勒在交接式中致詞，對我政府與人民團體協助台灣療養醫院的成立深致謝意，並對該院工作人員的熱心服務精神，表示敬佩。

Uber Eats兒童節前夕送愛 物資送達17家育幼院

兒童節前夕，一群平時穿梭在城市街頭，同時也是為人父母的外送員，這一天走進安置機構，將充滿營養的生鮮蔬果以及日常到生活用品送至安置機構，也把一份來自社會的關懷帶進他們的生活。 當榮光育幼院院長楊蕙婷看見一箱箱的新鮮蔬菜與日常生活用品時，臉上露出驚喜的笑容。他說，和以往收到的兒童節禮物不同，「這次有家的感覺」，相信孩子一定特別開心。 本次「全心全Eats童心相連」公益計畫由Uber Eats主辦、全聯福利中心協辦，由Uber Eats提供逾30萬份生鮮雜貨與民生物資，全聯福利中心協助全台門市揀貨與備貨，中華育幼機構兒童關懷協會協助串聯安置機構需求，將物資送往全台17家兒少安置機構，為孩子們提前送上節日祝福。 小家化照顧需求升溫 生鮮物資成孩子自立關鍵 近年來，安置機構逐步推動「小家化」照顧模式，讓孩子在更貼近家庭的環境中成長，並透過料理、整理與生活管理，培養自立能力與責任感。中華育幼機構兒童關懷協會表示，這樣的生活方式有助於孩子逐步建立

反對核二、核三重啟…綠盟：政府跳針回3原則 掩蓋真實風險

台電核三再運轉計畫今日已送至核安會審查。綠色公民行動聯盟批評，賴清德總統近期對核電的連串不當發言，不只背離過去的競選承諾，也未正面回應民間社會對重啟核電的質疑，只是跳針式回覆三原則，掩蓋了核電重啟背後的真實風險。

【重磅快評】顏慧欣疑遭霸凌 是沒被接住還是被掩蓋？

行政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表顏慧欣因病猝逝，但她生前疑似遭長官霸凌的傳聞卻持續向上延燒，行政院發言人李慧芝稱之前未聽聞，行政院長卓榮泰27日表示將啟動調查，同時間卻也傳出家屬婉拒政院核頒的一等功績獎章。最新流出的顏慧欣上月病榻中發給卓榮泰的辭職信，早已透露遭霸凌訊息...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。