Uber Eats兒童節前夕送愛 物資送達17家育幼院

兒童節前夕，一群平時穿梭在城市街頭，同時也是為人父母的外送員，這一天走進安置機構，將充滿營養的生鮮蔬果以及日常到生活用品送至安置機構，也把一份來自社會的關懷帶進他們的生活。

首站由企業高層與外送夥伴直送愛心物資至榮光育幼院(左起黃姓外送員、陳姓外送員、CCSA創辦人洪錦芳、全聯小時達營運部處長郭菁菁、Uber Eats 台灣即時零售總經理張祐欣、CCSA理事長雷倩、榮光育幼院院長楊蕙婷、汪姓外送員)。 圖／Uber Eats 提供

當榮光育幼院院長楊蕙婷看見一箱箱的新鮮蔬菜與日常生活用品時，臉上露出驚喜的笑容。他說，和以往收到的兒童節禮物不同，「這次有家的感覺」，相信孩子一定特別開心。

本次「全心全Eats童心相連」公益計畫由Uber Eats主辦、全聯福利中心協辦，由Uber Eats提供逾30萬份生鮮雜貨與民生物資，全聯福利中心協助全台門市揀貨與備貨，中華育幼機構兒童關懷協會協助串聯安置機構需求，將物資送往全台17家兒少安置機構，為孩子們提前送上節日祝福。

榮光育幼院特贈感謝狀給Uber Eats(左為榮光育幼院院長楊蕙婷、Uber Eats 台灣即時零售總經理張祐欣)。 圖／Uber Eats 提供

小家化照顧需求升溫 生鮮物資成孩子自立關鍵

近年來，安置機構逐步推動「小家化」照顧模式，讓孩子在更貼近家庭的環境中成長，並透過料理、整理與生活管理，培養自立能力與責任感。中華育幼機構兒童關懷協會表示，這樣的生活方式有助於孩子逐步建立自信，也更理解「家」的意義。

呼應這樣的需求，本次捐贈物資以平台上熱賣的生鮮雜貨為主，涵蓋生鮮蔬果食材，以及洗衣精、洗髮精、米麵、清潔用品等日常必需品，不僅補足生活所需，也成為孩子們練習自理的重要資源。

外送員將愛心物資裝入外送箱(左為陳姓外送員、右為汪姓外送員)。 圖／Uber Eats 提供

外送員化身送愛使者 第一線故事傳遞溫暖力量

3月26日當天，Uber Eats與合作夥伴前往新北市永和安置機構，完成首批物資捐贈。參與行動的外送員中，有兩位父親與一位母親，對他們而言，這趟「外送」多了一層不同的意義。

一位汪姓外送員表示：「自己也是媽媽，看到孩子們真的很有感，希望透過這樣的小小行動，讓他們知道有人在關心他們。」另一位黃姓外送員也分享，平常忙於工作，很少有機會與孩子互動，「這次看到他們的笑容，覺得很值得。」

中華育幼機構兒童關懷協會指出，這次物資不僅實用，也貼近孩子日常需求，「不只是物資，更是一份被關心的感覺」。

Uber Eats台灣即時零售總經理張祐欣表示：「今年兒童節前，我們將平台上熱賣的生鮮雜貨送往全台17家兒少安置機構，希望透過實際行動，為全台育幼院孩子的日常生活提供支持，讓這份關懷更貼近他們的日常所需，也感謝全聯提供全台17家門市的揀貨支援，讓本次行動得以順利進行。」