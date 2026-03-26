台灣科研首登丹麥 量子科技有望成合作新契機

台灣科研能量進軍北歐，由國家科學及技術委員會（國科會）攜手駐丹麥台北代表處共同推動的Taiwan ResearchDay，首度於哥本哈根盛大登場，聚焦當前最具戰略意義的量子科技領域，吸引台丹學界與產業界重量級專家齊聚一堂，為雙邊科技合作注入全新動能。

這次Taiwan Research Day活動以Taiwan x Denmark:Leading-Edge Quantum Technologies為主軸，於哥本哈根大學（University of Copenhagen）的健康與醫藥科學院（Panum Institute）舉行，象徵台灣科研正式拓展至北歐重要據點，也為台丹科技交流寫下歷史新頁。

駐丹麥代表鄭榮俊於致詞中指出，台灣國土面積小於丹麥、人口則多近4倍，但可耕土地有限、更乏自然資源，惟在全體國民攜手努力下，不僅成功發展經濟，更順利由勞力密集產業轉型科技或人工智慧導向產業，去年經濟成長率更達15年新高之8.63%。而在半導體及人工智慧製造獨步全球之餘，2300萬國人齊心協力營造「護國神山」產業，樂意與理念相近夥伴分享所長及經驗。

鄭榮俊強調以台灣在製造方面之堅實基礎，配合丹麥在研究、設計及創意之所長，雙邊合作量能可期。至盼台丹雙方能透過類此研討活動發掘更多合作機會、共創雙贏並嘉惠國際。

活動邀集多位國際指標人物發表演說，包括丹麥量子科技推動核心組織 Quantum Denmark 執行長斯莫利亞（Laura Smoliar），以及來自台灣與歐洲的頂尖學者與企業領袖，共同探討量子計算、光子晶片、量子量測與感測等關鍵技術發展。

議程橫跨5大主題場次，從量子科技整體發展藍圖，到實際應用與產業化路徑，全面呈現全球量子科技競逐態勢，也展現台灣在該領域的研發實力與國際競爭力。

現場多位與會者指出，台灣在半導體與光電領域的優勢，與丹麥在量子科技與創新生態系的發展高度互補，未來合作潛力備受期待。

駐丹麥台北代表處表示，與一般學術會議不同，Taiwan Research Day更強調跨國、跨領域與跨產業連結。本次活動除學術交流外，也促成台灣與丹麥在量子科技領域的實質對話，涵蓋人才交流、技術合作及產業鏈結等多面向，為台丹開啟科技合作的重要起點，未來可望在前瞻科技領域展開更緊密且深度的合作。

此次活動由國科會與駐丹麥代表處共同推動，代表處表示，隨著量子科技成為全球科技競爭焦點，透過Taiwan Research Day提升台灣國際能見度，並強化與歐洲關鍵夥伴的連結，展現台灣積極布局歐洲科研網絡的決心。