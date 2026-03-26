戰爭恐致瀝青斷料 業者：施工材料快買不到、刨刀要分配

因中東局勢，中油供料短缺，瀝青業者斷貨。新北一位業者坦言，不但物料本身漲價，相關材料也跟著漲價，現在只能做一天算一天，有多少料做多少事情，連施工用黏層、噴漆都快買不到，刨刀也要分配，若戰爭不結束，就沒完沒了。

業者坦言，這是第一波漲幅，預計後續還會有漲幅，光是瀝青本身，就漲近15%到 20%，運費跟其他材料也漲價。因為現在已經有斷貨情形發生，中油預計3月底4月初就會配給4月的量，但能撐多久很難說。現在進口都緩不濟急，不只台灣缺油，全世界都受影響，中油都調不到貨了，廠商怎麼可能調得到？

此狀況如何因應？業者也說，目前只能做一天算一天，有多少料做多少事情，誰也不能保證能做多少。舉例來說，可能3月底要來一批油，可以做一個禮拜，然後就斷貨了，下一批什麼時候來也不知道。因為物以稀為貴，柏油如果再短缺，單價一定會再調整，包含施工用的黏層，甚至噴漆都快買不到，連刨除機用的刨刀也是用分配的，「缺貨危機會愈來愈嚴重」。

業者表示，相關貨源會平均分配，不會有特定業者拿到特別多，不太會發生互相收購的狀況，已經物以稀為貴，不可能有多的貨給別人。業者也說，物料短缺不會影響施工品質，但施工進度會被影響，假設施工期可以150天完成，但現在就不知要延期多久，如果戰爭一直不結束，就沒完沒了。