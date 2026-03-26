快訊

直播／一審判決出爐！柯文哲涉重判17年 應曉薇15年6個月

柯文哲被判17年強調不會逃亡 7千萬交保金向母妹借嘆「可以減嗎」

「小沈1500」不成罪！ 法院只認柯文哲收賄210萬原因曝

聽新聞
0:00 / 0:00

戰爭恐致瀝青斷料 業者：施工材料快買不到、刨刀要分配

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
中東戰火影響鋪路瀝青來源，圖為道路施工圖。報系資料照
中東戰火影響鋪路瀝青來源，圖為道路施工圖。報系資料照

因中東局勢，中油供料短缺，瀝青業者斷貨。新北一位業者坦言，不但物料本身漲價，相關材料也跟著漲價，現在只能做一天算一天，有多少料做多少事情，連施工用黏層、噴漆都快買不到，刨刀也要分配，若戰爭不結束，就沒完沒了。

業者坦言，這是第一波漲幅，預計後續還會有漲幅，光是瀝青本身，就漲近15%到 20%，運費跟其他材料也漲價。因為現在已經有斷貨情形發生，中油預計3月底4月初就會配給4月的量，但能撐多久很難說。現在進口都緩不濟急，不只台灣缺油，全世界都受影響，中油都調不到貨了，廠商怎麼可能調得到？

此狀況如何因應？業者也說，目前只能做一天算一天，有多少料做多少事情，誰也不能保證能做多少。舉例來說，可能3月底要來一批油，可以做一個禮拜，然後就斷貨了，下一批什麼時候來也不知道。因為物以稀為貴，柏油如果再短缺，單價一定會再調整，包含施工用的黏層，甚至噴漆都快買不到，連刨除機用的刨刀也是用分配的，「缺貨危機會愈來愈嚴重」。

業者表示，相關貨源會平均分配，不會有特定業者拿到特別多，不太會發生互相收購的狀況，已經物以稀為貴，不可能有多的貨給別人。業者也說，物料短缺不會影響施工品質，但施工進度會被影響，假設施工期可以150天完成，但現在就不知要延期多久，如果戰爭一直不結束，就沒完沒了。

施工 戰爭 瀝青

延伸閱讀

塑化漲價潮 …民生物價蠢動 台經院示警恐削弱經濟成長力道

原油供應不穩 …中油實施瀝青管控 恐波及公共工程

包材飆漲…一天一報價 國會喊嚴查囤積

台經院示警油價推升通膨壓力 朝野憂塑料漲、盤商囤貨

相關新聞

戰爭恐致瀝青斷料 業者：施工材料快買不到、刨刀要分配

因中東局勢，中油供料短缺，瀝青業者斷貨。新北一位業者坦言，不但物料本身漲價，相關材料也跟著漲價，現在只能做一天算一天，有多少料做多少事情，連施工用黏層、噴漆都快買不到，刨刀也要分配，若戰爭不結束，就沒完沒了。

中東戰火導致瀝青缺料 新北：原定3月執行鋪路工程往後順延

近期國際局勢變動，中東地區緊張情勢升高牽動能源市場波動，導致瀝青缺料，新北市政府表示，已密切關注相關發展對國內公共建設與道路工程材料供應的影響。

塑膠袋之亂延燒 公平會：聯合囤積或集體拒絕出貨都屬聯合行為

塑膠袋短缺爭議持續延燒，外界質疑是否涉及市場操縱行為，公平會代理主委陳志民今（26）日在立法院表示，業者若出現「聯合囤積」或「集體拒絕出貨」，即使未直接聯合漲價，仍可能構成違反公平交易法聯合行為，只要掌握相關事證，將依法介入處理。 ￼

軍公教今年調薪現轉機 政院列5指標並視委員會建議綜合評估

去年經濟成長趨緩，加上新版財劃法、對等關稅影響，行政院拍板軍公教今年不調薪。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮昨日指出，除明年度將啟動調薪審議，今年度正努力向政院爭取調薪，預計4月向院長卓榮泰報告。行政院發言人李慧芝說，將審酌軍公教員工待遇審議委員會建議綜合評估。

當世界越快，人心越亂——臺大推出「心理覺察系列」課程，用科學幫你找回人生主控權

當ChatGPT能寫文章、AI能作畫、演算法能預測你的選擇，現代人的焦慮，早已不只是「跟不上科技」，而是「逐漸失去對自己人生的理解與掌控。」在這樣的時代背景下，「心理覺察」不再是選修，而是每個人都需要的核心能力。 國立臺灣大學進修推廣學院於115年首度邀請臺大心理學系四位重量級師資，推出「心理覺察系列課程」，從人生發展、認知偏誤、AI時代自我價值，到大腦效能優化四大面向，打造一套完整的「認識自己 × 升級大腦 × 找回人生方向」的學習藍圖。 【人生卡關：我為何走到這裡？又該往哪裡去？】《人生之鑰—解析全齡心理學》（5/17開課｜周珮雯專案副教授） 在人生不同階段，我們都曾面對困惑親子關係的拉扯、青春期的距離、中年的壓力、對未來的焦慮。這門課從發展心理學出發，帶你看懂人生每個階段的心理結構，不只是理解孩子與他人，更是「重新理解自己是如何成為現在的樣子，」當你讀懂人生的心理脈絡，就不再只是被動承受，而能主動選擇。 【資訊焦慮：為什麼我總是做錯判斷？】《大腦的各種騙局》（6/3開課｜曾祥非教授） 你以為自己很理性，其實多數時候只是「大腦幫你

京華城案將宣判 柯文哲步出家門神情輕鬆「來上工」

台北地方法院今天一審宣判京華城案，民眾黨前主席柯文哲刑度備受關注，判決結果也將牽動其未來政治生涯。柯文哲約上午10時30分步出家門，並且搭車前往民眾黨中央黨部開會，預計稍晚將與民眾黨主席黃國昌等人共同轉往台北地方法院聽判。 京華城案將在今天下午2時30分一審宣判，台北地方法院先前諭知被告柯文哲、應曉薇、沈慶京及李文宗等人到庭聽判，柯文哲約在上午10時30分步出家門，隨後搭車前往民眾黨中央黨部開會。由於黃國昌具有律師身分，兩人預料將討論相關司法攻防。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。