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蕭副總統接見國際基甸會 感謝關懷弱勢展現正向力量

中央社／ 台北26日電

副總統蕭美琴今天接見謙誠法律事務所律師李勝雄暨國際基甸會中華民國總會一行時表示，感謝基甸會長期透過發送聖經傳遞福音、關懷社會弱勢，展現宗教正向力量。

總統府今天發布新聞稿指出，蕭副總統上午接見李勝雄暨國際基甸會中華民國總會一行時表示，聖經為世界上廣為流傳的重要經典之一，蘊含了神的話語和智慧，並感謝基甸會長期透過聖經傳遞福音。

副總統表示，台灣一向重視並保障宗教自由，雖然基督徒並非多數，但基甸會持續推動福音事工，對社會持續發揮良善的力量；同時在處境較為脆弱、需要協助的族群適應新環境方面，給予關懷與支持並作為重要後盾。

總統府說，訪賓一行包括國際基甸會國際理事劉震中、理事長張中卓等人。

蕭美琴 中華民國 總統府

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