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外傭申請放寬 洪申翰：已擬配套協助本國勞工

中央社／ 台北26日電

政府鬆綁外傭申請，家有1名未滿12歲孩就可申請，多名立委今天質疑勞動部未進行相關評估報告、標準不一。勞動部長洪申翰表示，已擬定配套包含協助托育人員開發案源等。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛生福利部長石崇良及勞動部長洪申翰就「在職照顧者支持體系是否完善、長照3.0服務輸送與長照安排假評估」進行專題報告，並備質詢。

政府日前鬆綁外籍幫傭申請條件，4月13日起，家有未滿12歲孩童即可申請外籍幫傭，每月須繳納就業安定費新台幣5000元；家有罕病兒或是3名未滿12歲兒童等特殊需求家庭，就安費降為2000元，申請案也優先審核。

多名立委今天針對外籍幫傭鬆綁議題進行質詢，國民黨立委王育敏表示，當初開放80歲以上長者免巴氏量表申請外籍看護，洪申翰主張不應開放，如今卻支持12歲以下小孩可開放申請幫傭，質疑洪申翰雙重標準、前後不一。

民進黨立委林淑芬則質疑，勞動部相關評估報告都沒寫就直接開放，移工政策最重要的目標就是守住本國人就業權益，外籍看護工在長照領域是補充原則，但在幫傭領域就絕對會產生衝擊，本質就是違法，勞動部次長李健鴻稱提升生育率、勞參率不是此政策目標，政策目標是什麼。

林淑芬也說，女性勞參率大幅下降原因包含顧小孩、顧孫，這數十年來，政府已將照顧政策一步步往良好公共政策走、以達「照顧公共化」，如今開放外籍幫傭實則鼓勵照顧家庭化、自己買單，讓照顧政策大走30年的回頭路。

洪申翰表示，放寬外籍幫傭申請去年就與衛福部進行多次討論，且去年通過80歲以上長者免巴氏量表申請外籍看護後也主動研擬、實施許多配套，發現許多原本擔心的狀況確實有緩解。

洪申翰強調，鬆綁外籍幫傭政策目標是希望讓雙薪家庭勞工可以減少離職、安心上班及家庭減壓，減少因為家庭照顧離職的機率，後續也會來精進二度就業婦女回歸職場的相關措施。

民進黨立委楊曜詢問是否對就業造成衝擊，洪申翰表示，如果沒有任何配套一定會有衝擊，未來配套措施包含協助托育人員開發案源、增加勞務服務機會等，也會針對家事工作者建置工作媒合平台等。

王育敏 石崇良 林淑芬

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