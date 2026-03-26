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中東戰火導致瀝青缺料 新北：原定3月執行鋪路工程往後順延

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
中東戰火影響鋪路瀝青來源，圖為道路施工圖。報系資料照
中東戰火影響鋪路瀝青來源，圖為道路施工圖。報系資料照

近期國際局勢變動，中東地區緊張情勢升高牽動能源市場波動，導致瀝青缺料，新北市政府表示，已密切關注相關發展對國內公共建設與道路工程材料供應的影響。

新北工務局表示，近期有廠商反映，部分種類原料受中東局勢因素，有缺料狀況。目前一般性道路養護油料（AC-10）可支應至4月上旬，但廠商反映專案性道路養護油料（AC-20）出現缺料情形，恐影響道路養護全面刨鋪，市府仍要求廠商盤點資源依合約執行，並持續觀察後續其發展，及早因應。

工務局說明，目前影響的是本局專案道路，養工處專案道路使用改質三型瀝青，通常是使用在重車多、車流量大的路段全面銑鋪案件，養工處目前已將3月預計執行的案件日期往後順延。至於一般性的局部銑鋪及坑洞修補，據了解，目前市場庫存還可以維持到4月，因本局道路養護工作係與廠商訂定年度契約，因此，價格均依契約規定辦理，相關的施工查驗與標準也不受影響，按照原有機制進行。

工務局長馮兆麟表示，市府亦同步規畫中長期策略，致力提升道路養護韌性與降低對國際能源市場依賴，將持續推動再生瀝青混凝土鋪面與冷拌瀝青混凝土路基置換，同時溫拌瀝青混凝土應用是未來趨勢，有助於節能減碳，朝向淨零永續的目標邁進。

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