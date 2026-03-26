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塑膠袋之亂延燒 公平會：聯合囤積或集體拒絕出貨都屬聯合行為
塑膠袋短缺爭議持續延燒，外界質疑是否涉及市場操縱行為，公平會代理主委陳志民今（26）日在立法院表示，業者若出現「聯合囤積」或「集體拒絕出貨」，即使未直接聯合漲價，仍可能構成違反公平交易法聯合行為，只要掌握相關事證，將依法介入處理。
近期中東局勢動盪，衝擊全球石化原料供應鏈，國內市場也傳出塑膠袋、免洗包材等出現缺貨與報價混亂情形。經濟部產發署指出，已協調國內石化大廠優先供應內需並暫停出口，以穩定供給，但同時發現部分中盤商出現延緩出貨、觀望價格的現象，呼籲業者切勿囤貨或惜售，以免擾亂市場秩序甚至觸法。
立法院經濟委員會今日邀請公平會進行業務報告，朝野立委關注是否已有業者透過延遲出貨、操作價格來影響市場。
對此，陳志民回應，公平會調查重點在於業者之間是否存在「合意」，也就是彼此有默契配合行為，例如在供應或價格上同步異常，即可能構成聯合行為。他也坦言，直接證據不易取得，將透過價格、成本與市場結構等間接事證綜合判斷，例如若成本較低的業者未以價格競爭，反而與其他業者同步定價，便屬不合理現象。
至於調查時程，陳志民表示，案件須經證據蒐集、分析及委員會議討論，公平會將力拚在3個月內完成調查並對外說明結果。
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