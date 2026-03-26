塑膠袋之亂延燒 公平會：聯合囤積或集體拒絕出貨都屬聯合行為

當ChatGPT能寫文章、AI能作畫、演算法能預測你的選擇，現代人的焦慮，早已不只是「跟不上科技」，而是「逐漸失去對自己人生的理解與掌控。」在這樣的時代背景下，「心理覺察」不再是選修，而是每個人都需要的核心能力。 國立臺灣大學進修推廣學院於115年首度邀請臺大心理學系四位重量級師資，推出「心理覺察系列課程」，從人生發展、認知偏誤、AI時代自我價值，到大腦效能優化四大面向，打造一套完整的「認識自己 × 升級大腦 × 找回人生方向」的學習藍圖。 【人生卡關：我為何走到這裡？又該往哪裡去？】《人生之鑰—解析全齡心理學》（5/17開課｜周珮雯專案副教授） 在人生不同階段，我們都曾面對困惑親子關係的拉扯、青春期的距離、中年的壓力、對未來的焦慮。這門課從發展心理學出發，帶你看懂人生每個階段的心理結構，不只是理解孩子與他人，更是「重新理解自己是如何成為現在的樣子，」當你讀懂人生的心理脈絡，就不再只是被動承受，而能主動選擇。 【資訊焦慮：為什麼我總是做錯判斷？】《大腦的各種騙局》（6/3開課｜曾祥非教授） 你以為自己很理性，其實多數時候只是「大腦幫你

2026-03-26 12:04