中東戰事引發假訊息潮 謊稱台灣天然氣供應告急

官員指出，台灣已成為一波網路假訊息的攻擊目標，這些訊息聲稱由於中東戰事造成供應中斷，台灣的天然氣供應即將完全耗盡。官員表示，這類論述可能引發恐慌，並破壞對政府的信心。

這些在中文社群媒體平台上已累積數千次觀看的不實貼文，包含一種持續性的說法，即由於伊朗限制油輪通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），台灣將在11天內耗盡液化天然氣（LNG），並面臨停電。

法新社事實查核人員發現，大約有20幾篇來自中國帳號的抖音貼文在推動這種論述，其中許多重複使用相同的影片腳本。

一些貼文還批評台灣去年關閉核反應爐的決定，而另一些則宣傳北京提出的「和平統一」方案，將這個方案作為實現能源安全的途徑。

台灣當局已駁斥這些謠言，稱3、4月的液化天然氣儲備充足。

經濟部長龔明鑫3月9日於臉書（Facebook）發布的影片中表示，天然氣會斷氣的說法，「那是不可能的事情」。他強調，台灣天然氣來源多元，其中來自卡達的氣源約占3分之1，其餘6成多到7成由其他來源供應，整體供氣結構沒有問題。

國安官員上週告訴記者，除了中國媒體外，他們正在監控由台灣「協作者」散播的與燃料相關的不實訊息。

他們在YouTube和TikTok上發現了由人工智慧（AI）生成的內容，這些內容推動一種「一致的論述」，即台灣可能陷入「非常嚴峻的處境」，並提問「如果台灣被圍困」會發生什麼事。

國安官員表示：「它的運作方式是透過製造情境，讓台灣人民…對政府感到擔憂，或不斷想像如果有一天發生封鎖，我們會對能源失去信心。」