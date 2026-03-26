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總統接見樂天桃猿 笑談林智平關鍵一擊力挺運動產業

中央社／ 台北26日電

總統賴清德今天接見去年職棒總冠軍樂天桃猿，身為統一獅迷的總統賴清德請打者林智平站起來說：「我心裡不大爽嗎？你打出3分砲阻止統一獅的總統府之路，但還是要向你表示敬意」，賴式幽默現場笑聲不斷，總統強調，政府一定會跟大家站在一起，持續推動運動產業。

總統上午在副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、運動部長李洋等人陪同下接見中華職棒聯盟會長蔡其昌、樂天桃猿龍貓總教練曾豪駒與球員選手，總統抵達會場後一一向球員選手握手致意、簡短寒暄。

總統首先以球迷身分向大家表示敬意，也以總統身分代表民眾恭喜樂天桃猿在2025年贏得總冠軍。他相信一開始大家並沒有看好，但從挑戰賽到總冠軍賽，表現出強大的戰鬥力贏得冠軍。

總統稱讚樂天桃猿有很好的投手群，並點名印象最深刻的就是威能帝是3振王也是勝投王，是年度MVP，也是總冠軍賽MVP，這是非常不容易的；也特別注意到朱承洋在去年總冠軍賽的時候，4上場救援，保住樂天桃園勝利的機會。

統一獅迷的賴總統說，他是投手陳冠宇的球迷，很喜歡看陳冠宇投球，只要有時間都會看轉播、看重播，因為喜歡陳冠宇的左投滑球非常有威力，在12強的時候就可以看得出來，也當面向陳冠宇表示敬意。

總統稱讚樂天桃猿打者的打擊力也很強，總統特別提到林智平並請他站起來，總統幽默地對著林智平說「我心裡不太爽，你知道嗎？不過，還是要向你表示敬意。因為你打出了這個3分砲，雖然阻止了統一獅的總統府之路，但是也可以看得出你的那個價值，我向你表示敬意」。

總統說，林泓育高中時期就讀南英商工，樂天桃猿有很多球員來自台南，這代表台灣棒球的進步，不僅僅沒有國界，在台灣也沒有縣市界線，好球員可以到處追求夢想，這個就是台灣棒球進步的地方。

總統肯定中華職棒大聯盟會長蔡其昌做得很好、領導有方，從12強贏得世界冠軍到經典賽打敗韓國，甚至會長任期尚未做滿，人家就想要這個位置，但中華職棒會長這個位置不好當，蔡其昌花了許多工夫，不僅僅作為球團跟政府之間的橋梁，也作為球團跟球團之間聯繫管道，更重要的是作為球員的後盾，跟球團之間建立更好的合作關係。

總統表示，以球迷身分向蔡其昌表示敬意跟感謝，因為有蔡其昌的帶領，中華職棒業務蒸蒸日上，看得到台灣棒球發展榮景。

總統強調，政府一定會跟大家站在一起，持續推動運動產業，這也是為什麼成立運動部的原因，並特別邀請兩屆奧運金牌得主李洋擔任運動部長，就是要把運動部獻給運動員，讓運動員來當運動部長，推動各項運。並祝福大家在2026年同樣能夠有亮眼成績的一年。

總統府 賴總統 朱承洋

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