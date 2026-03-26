聽新聞
0:00 / 0:00
軍公教今年調薪現轉機 政院列5指標並視委員會建議綜合評估
去年經濟成長趨緩，加上新版財劃法、對等關稅影響，行政院拍板軍公教今年不調薪。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮昨日指出，除明年度將啟動調薪審議，今年度正努力向政院爭取調薪，預計4月向院長卓榮泰報告。行政院發言人李慧芝說，將審酌軍公教員工待遇審議委員會建議綜合評估。
李慧芝說明，有關軍公教是否加薪，政府向來考慮經濟成長率、國人平均所得、消費者物價指數、民間企業薪資水準，以及政府的財務負擔等財經相關的指標，也會審酌軍公教員工待遇審議委員會根據財經相關指標所提的建議，再行綜合評估。
李慧芝表示，政府非常感謝軍公教的努力，另為帶動民間企業提高薪資，前總統蔡英文及賴清德總統任內，分別在 2018年、2022、2024年及2025年為軍公教加薪。累計加薪幅度達14.7%，也是持續提升各項專業加給。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。