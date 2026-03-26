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蔡英文：打造人才方舟 讓每個世代都能創造價值

中央社／ 台北26日電

前總統蔡英文今天說，打造台灣的人才方舟，不只是為了應付眼前的挑戰，更是要讓下一代能夠在更穩定、更公平也更看見希望的社會裡面成長。人才永續不只是把人留下來，更要讓每一個世代都有能力、也願意共同為台灣創造價值。

蔡英文上午出席天下「2026 SDGs x DEI國際論壇」並發表演說「台灣的韌性：從人才永續到國家永續」。

她說，現在世界處於高度不確定時代，全球供應鏈正在重新調整，地緣政治的變化愈來愈快。人工智慧（AI）也正在改變產業，改變工作內容以及技能需求。面對這樣的變局，台灣需要的除了競爭力，還需要強大的「韌性」。

蔡英文認為，要支撐這樣的韌性，必須依靠人才專業，也必須重視人才永續發展。對很多企業來說，高齡化跟少子化最直接的感受就是人才愈來愈難找，也愈來愈難把人留下來。

她說，少子化減少了年輕勞動力，高齡化改變了整體人才結構，還有AI加快職涯更新速度。這代表不只是要培養新的人才，更要有系統地運用已經在職場上的人才。

她表示，人才永續，不只是把人留下來，更重要的是要讓每一個世代的人，都可以在社會和工作中找到屬於自己的位置。年輕人要有成長的空間，中生代要有穩定發展的機會，中高齡和高齡的有經驗的人才，也要能夠繼續在職場發揮專業、傳承經驗。

蔡英文指出，對企業來說，如何廣泛地運用不同年齡層的人才，已經是提升產業競爭力很重要的關鍵。她擔任總統的期間，有一個很深的體會：一個國家的競爭力，除了來自產業的創新，更重要的，還有整個社會有沒有「把人接住」的能力。

她說，因此過去幾年政府推動「長照2.0」、推動「0到6歲國家一起養」、持續改善勞動條件、推進性別平權、推動「中高齡者及高齡者就業促進法」。

蔡英文表示，人才不是用完就換，人才是要被珍惜、被延續、被重新組合，才能創造新的可能；政府推動的這些工作，表面上看起來分屬照顧、勞動、平等還有就業的政策，但背後指向的其實都是讓更多人安心的生活、持續的工作、規劃未來。

蔡英文認為，員工能不能安心地表達意見、主管能不能理解不同世代的需求、職場能不能提供基本的心理安全感、組織願不願意把人才看作長期的資產，而不是短期的耗材；這些事情，最後都會反映在企業的韌性上，也會影響台灣整體的人才環境。

她說，打造台灣的人才方舟，不只是為了應付眼前挑戰，更是要讓下一代在一個更穩定、更公平、也更看見希望的社會成長。人才永續不只是把人留下來，更要讓每一個世代都有能力、也願意共同為台灣創造價值。

蔡英文表示，把人放在核心，是非常關鍵的一步。只要秉持這樣的方向，讓更多人才被看見，也讓更多人的專業和經驗得以延續，不同世代之間就能夠相互支持、彼此成就。台灣的社會就會更有力量，也更有韌性去面對未來的變局。大家一起努力，讓台灣成為世界的台灣，也成為人才願意留下來的台灣。

蔡英文 心理安全感 地緣政治

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