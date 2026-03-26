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以色列城市遭伊朗飛彈攻擊 駐以代表傳遞台灣關懷

中央社／ 台北26日電

駐以色列代表李雅萍近日造訪以色列城市貝達蒂克法（Petah Tikva），對該市近期遭受伊朗飛彈攻擊表達慰問。貝達蒂克法是台中市的姊妹市，在貝達蒂克法市副市長、市議會及市府團隊陪同下，李雅萍走訪受災家戶，並探視納粹大屠殺高齡倖存者，傳遞來自台灣的支持。

駐以色列代表處發布新聞稿指出，貝達蒂克法市副市長布里茲（Zvi Blitz）強調，在面對安全挑戰的時刻，來自台灣的關懷溫暖人心。布里茲也感念外交部長林佳龍，在擔任台中市長期間促成兩市締結姊妹市，為台以關係深化奠定基礎。

自中東局勢升溫以來，貝達蒂克法市屢遭飛彈攻擊。李雅萍24日前往民宅了解災情，現場雖斷垣殘壁，但居住該處的78歲老奶奶在襲擊發生時，第一時間躲入防空室避難，化險為夷。李雅萍慰問家屬，也表示以色列的全民防衛精神令人印象深刻，早已內化為身體力行的日常應變，值得借鏡。

貝達蒂克法市府也安排李雅萍探視納粹大屠殺倖存者。李雅萍代表台灣政府對猶太倖存者及致力推動轉型正義人士表達敬意，也透過市府援贈營養食品包，祝賀猶太逾越節。

李雅萍表示，台灣發生大地震時，以色列曾第一時間溫暖馳援；如今看到姊妹市民面臨困難，台灣同樣感同身受。

以色列國會印太小組主席泰勒（Ohad Tal）陪同走訪。他指出，台灣與以色列共享民主價值，感謝駐以代表處深入災區走訪，這不僅體現姊妹市間的情誼，更是兩國人民相互扶持精神的最好證明。

貝達蒂克法市位於以色列中央區，為當地最古老的城市之一，於2018年與台中市締結姊妹市。

伊朗 姊妹市 林佳龍

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