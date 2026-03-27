8米巨型天鵝登場 雲林天鵝湖嘉年華嗨翻兒童節 山海連線 生態觀光產業齊串連

「雲林天鵝湖嘉年華」將於4月3日至4月12日在椬梧滯洪池盛大登場。雲林縣長張麗善3/23北上宣傳，邀全國民眾在春暖花開的季節走進雲林，從山線到海線一路暢玩。 圖／雲林縣政府 提供

四月兒童節、清明連假將至，雲林縣準備好讓孩子們嗨翻天，為延伸兒童節歡樂氛圍，除3月29日至4月5日於膨鼠森林公園舉辦「2026雲林童樂會」，今年更特別規劃「雲林天鵝湖嘉年華」，從4月3日起至4月12日在椬梧滯洪池盛大登場，串聯山海雙場域，打造春季最具規模的親子活動盛會。雲林縣長張麗善邀請全國民眾在春暖花開的季節走進雲林，從山線到海線一路暢玩，感受最熱鬧、最有溫度的「鵝」樂嘉年華。

「模特鵝」出場萌翻眾人。 圖／雲林縣政府 提供

雲林縣政府3/23於華山文創園區舉辦「雲林天鵝湖嘉年華」展前記者會。活動一開始由吸睛的「模特鵝」出場萌翻眾人並展現活動主題特色；同時安排鵝肉料理試吃體驗，現場香氣四溢，張麗善縣長邀請與會來賓搶先品嚐雲林優質農產，提前「鵝」樂一波，充分展現在地產業魅力，為即將登場的嘉年華活動揭開序幕。

雲林天鵝湖嘉年華特別選在有小日月潭之稱的椬梧滯洪池舉辦，希望打造一個兼具童趣、藝術與生態教育的活動場域。 圖／雲林縣政府 提供

雲林縣長張麗善表示，雲林為臺灣重要的農業大縣，不僅擁有優質農產，更致力於將產業與觀光結合。「雲林天鵝湖嘉年華」特別選在有小日月潭之稱的椬梧滯洪池舉辦，希望打造一個兼具童趣、藝術與生態教育的活動場域，讓孩子們來到雲林不只是遊玩，更能留下深刻又美好的回憶。

本次最具亮點的8米高巨型天鵝裝置，結合湖面水景，將成為全台最具話題的打卡新地標，4月3日開幕下午還有超可愛的「天鵝創意健走」，大家可以變裝成小天鵝，邊走邊賞湖畔美景，超級浪漫！邀請全國大小朋友一起來拍照、打卡、感受雲林之美。

縣府近年積極推動觀光發展，雲林觀光人次已由上任初期約700多萬人次，成長至去年突破3200萬人次，張縣長表示希望撕掉雲林縣無聊、不好玩標籤，也期盼透過觀光休閒帶動產業、促進地方經濟發展。

雲林鵝肉品質高、風味鮮甜，深受市場肯定。另外活動現場還有鵝肉料理試吃體驗活動， 歡迎民眾試吃品嘗。 圖／雲林縣政府 提供

農業處長魏勝德說明，本次活動特別串聯在地農畜產資源，假日時不僅有每日限量1,500份的100元『鵝樂券』免費發放，還有每日1,000份鵝肉料理試吃，希望讓更多民眾實際品嚐到雲林優質的鵝肉產品。期許透過活動帶動人潮，也能實質協助在地產業行銷，讓更多人認識雲林農業的實力與價值。現場受邀出席的在地養鵝業者表示：「雲林的鵝肉品質真的很有競爭力，肉質Q彈、風味鮮甜，平常就深受市場肯定。很開心縣府透過這樣的活動幫我們推廣，讓更多外地遊客吃到、認識我們的用心，對產業幫助非常大。」

「雲林天鵝湖嘉年華」活動期間內容豐富多元，除巨型天鵝地景藝術外，沿著湖畔更設置多處萌鵝造型裝置，並延伸至高鐵雲林站、斗六火車站及口湖鄉公所設置3米高天鵝裝置，營造整體城市意象。活動現場亦規劃精彩舞台演出，包含深受親子喜愛的「藝響臺灣劇團」、唱跳秀、魔術、泡泡秀等互動式表演，打造歡樂不間斷的舞台體驗。此外，親子互動體驗區同樣亮點十足，設有氣墊遊戲區、球池樂園及DIY手作活動，讓大小朋友都能盡情參與；假日限定天鵝湖畔咖啡廳，可以邊喝雲林特選咖啡邊吹海風，享受慢活時光。同時規劃生態導覽與免費天鵝船體驗，帶領民眾深入認識椬梧滯洪池的自然生態，在遊憩之餘也能寓教於樂。

雲林縣歡迎全國大小朋友，把握兒童節連續假期，走訪雲林，一起在天鵝湖畔看表演、玩體驗、品美食，共同創造難忘的春日回憶。

圖／雲林縣政府 提供

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