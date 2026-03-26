當世界越快，人心越亂——臺大推出「心理覺察系列」課程，用科學幫你找回人生主控權

當ChatGPT能寫文章、AI能作畫、演算法能預測你的選擇，現代人的焦慮，早已不只是「跟不上科技」，而是「逐漸失去對自己人生的理解與掌控。」在這樣的時代背景下，「心理覺察」不再是選修，而是每個人都需要的核心能力。

國立臺灣大學進修推廣學院於115年首度邀請臺大心理學系四位重量級師資，推出「心理覺察系列課程」，從人生發展、認知偏誤、AI時代自我價值，到大腦效能優化四大面向，打造一套完整的「認識自己 × 升級大腦 × 找回人生方向」的學習藍圖。

【人生卡關：我為何走到這裡？又該往哪裡去？】

《人生之鑰—解析全齡心理學》（5/17開課｜周珮雯專案副教授）

在人生不同階段，我們都曾面對困惑親子關係的拉扯、青春期的距離、中年的壓力、對未來的焦慮。這門課從發展心理學出發，帶你看懂人生每個階段的心理結構，不只是理解孩子與他人，更是「重新理解自己是如何成為現在的樣子，」當你讀懂人生的心理脈絡，就不再只是被動承受，而能主動選擇。

【資訊焦慮：為什麼我總是做錯判斷？】

《大腦的各種騙局》（6/3開課｜曾祥非教授）

你以為自己很理性，其實多數時候只是「大腦幫你做了決定。」在詐騙橫行、假訊息氾濫的時代，大腦的省力模式反而成為致命弱點，錯覺、記憶扭曲、認知偏誤，正在悄悄影響你的每一個選擇。本課程透過認知科學與實驗，帶你識破大腦的陷阱，重新奪回判斷力與決策主導權，讓「清醒思考」成為你的競爭優勢。

【AI焦慮：如果AI什麼都會，人類還剩什麼？】

《AI時代人類的獨特性》（6/7開課｜葉素玲特聘教授）

當AI開始取代人類的知識與技能，真正的問題不是會不會被取代，而是你是否知道自己不可取代的價值是什麼？本課程從心理學與腦科學出發，帶你重新理解專注力、情感連結、主觀經驗與自我覺察，才是AI無法複製的核心能力。這是一堂幫助你在科技時代中，重新定義「人之所以為人」的關鍵課程。

【身心耗竭：為什麼我越努力，卻越沒效率？】

《實用腦科學—打造最強大腦》（7/21開課｜張玉玲特聘教授）

長時間專注困難、情緒疲憊、思考遲鈍，這不是你不夠努力，而是你的大腦已經過載。本課程以神經科學為基礎，教你建立「大腦韌性」，從壓力管理、專注力維持到睡眠與能量調節，打造一套能長期運作的高效大腦系統。讓清晰思考，不再只是偶然，而是可以被設計的能力。

【未來最稀缺的能力，不是技能，而是理解自己】

《透過「心理覺察系列」四門課程，完成你的人生系統升級》

未來的世界，技術差距會快速縮小，但對自我的理解深度，將成為決定人生品質的關鍵差異。臺大進修推廣學院此次推出的「心理覺察系列課程」，並非零散知識，而是一套從「理解人生 → 看清大腦 → 找回自我 → 優化狀態」的完整進化路徑。誠摯邀請你踏出改變的第一步，現在報名不僅為自己創造轉機，更可享限時早鳥優惠，讓升級自己的決定，從此刻開始更值得。

詳情請至「臺大推廣教育網」查詢或電洽02-23620502*210由專人為您服務。

各課程介紹與報名連結：https://www.ntuspecs.ntu.edu.tw/specs/TC/classStudyList.aspx?cid=174