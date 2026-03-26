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立委籲試辦長照安排假 勞動、衛福部先評估需求

中央社／ 台北26日電

民進黨立委林月琴今天指出，根據調查，有逾6成勞工曾因照顧壓力考慮離職，要求勞動部、衛生福利部5月1日提出長照安排假試辦計畫。兩部會首長表示，會再評估需求。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛福部石崇良及勞動部長洪申翰就「在職照顧者支持體系是否完善、長照3.0服務輸送與長照安排假評估」進行專題報告，並備質詢。　　　　　

林月琴質詢指出，根據勞動部114年調查，高達76.2%的勞工表示即便無薪也需要長照安排假，也有超過6成勞工因長期照顧壓力曾考慮離職，這數據是否足夠支持政府推動長照安排假。

石崇良表示，若是住院新發生個案要銜接後端長照服務，已從50多天縮短至3.66天，如果是在社區裡申請，平均為10天，這兩個空窗必須由家屬自己擔負照顧，確實可以來考慮這樣的制度。

洪申翰表示，對於照顧不離職為目標的政策都願意來思考，長照安排假部分，也有和衛福部討論，現在長照3.0上路，過去大家認為的痛點，包含空窗期部分，在長照3.0上路後會縮短到什麼程度還需要觀察，針對長照安排假的政策，可以再進行一輪必要性與可行性評估，掌握需求再進行思考。

林月琴強調，現在缺工問題嚴重，若政府不作為，相關成本將轉嫁至社會，勞工因離職失去收入，企業需付出約年薪1.5倍的重置成本來因應人力流失，最終導致整體生產力下降與稅收減少，是否可以比照育嬰留停模式，以就業保險基金來支應長照安排假。

洪申翰表示，長照相關假別是否要規劃實施可以綜合思考，但財源部分，育嬰留停津貼是社會保險的法定給付，不是處理個別假別，在目前法規框架下非法定項目，若要納入，也必須檢討相關費率。

林月琴指出，台灣進入超高齡社會，加上晚婚、少子女化，夾心世代是存在的，如果不解決照顧不離職這塊，永遠無解，缺工問題也會一直存在，調查顯示，目前已有近4成事業單位支持此假別，不支持的比率顯著下降，只看政府要不要做，是否能在5月1日提出長照安排假的試辦計畫。

洪申翰表示，長照安排假還是需要經過需求評估，才能進入經費思考、不同財源的適配性。

長期照顧 超高齡社會 石崇良 衛福部

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