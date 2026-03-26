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不只再只有三戰 內政部：陸對我增兩新戰法 代理人在台張牙舞爪

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會今辦第二場國安法修法公聽會，內政部政務次長馬士元今表示，目前中國對台灣除以往「三戰」，還多了「錯位戰」、「侵蝕戰」兩個新的戰法。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會今辦第二場國安法修法公聽會，內政部政務次長馬士元今表示，目前中國對台灣除以往「三戰」，還多了「錯位戰」、「侵蝕戰」兩個新的戰法。記者張曼蘋／攝影

立法院內政委員會今辦第二場國安法修法公聽會，內政部政務次長馬士元今表示，目前中國對台灣除以往「三戰」，還多了「錯位戰」、「侵蝕戰」兩個新的戰法，敵方的代理人在台灣張牙舞爪。他更直指，對岸本質上就是法西斯納粹政權，常常一本正經說瞎話；而國安法修法就是要讓敵人的攻擊成本提高。

行政院會去年12月18日通過國家安全法修法草案，明定任何人不得以文字、圖畫等公開鼓吹外國、大陸地區等對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權。

馬士元今口頭報告時表示，如今台灣境外敵對勢力已經跟過去完全不同，目前的北京政權是劣跡斑斑的政權，在人權、智慧財產權、在國際的戰略地緣政治上有各式各樣侵略舉動，尤其是對於台灣。以往中國對台灣有「三戰」，包括輿論戰、心理戰跟法律戰。

馬士元說，現在的對手還多了新的兩個戰法，第一個戰法叫「錯位戰」，將原本制度上面合理的、正確的設計，用各種方法讓它錯位，讓它沒有辦法正常運轉，看看政府機關跟國會之間的關係、看看現在很多的爭議，都是來自於這樣的錯位戰導致。其次叫「侵蝕戰」，用各種方式侵蝕台灣民主自由的基礎，每一天都在社會的每一個角落直接上演，尤其是敵方的代理人在台灣張牙舞爪，用我國在民主自由制度上面的寬容跟寬厚來攻擊我們。

馬士元說，國家安全法的修法，很多人認為是對於自由、對於言論自由的箝制，是民眾政治自由表達的限制，其實這是一個完全的誤解，且這是一個不切實際的文青幻想，「現在要做的事情是要讓敵人的攻擊成本提高，提高我們的嚇阻力。所以國家安全法的修法是在彌補我們國家的免疫系統，提升我們的防護能力。」

馬士元舉例，如果今天家人受到外在的威脅，有人威脅要殺全家，大家會去警察局報案；有民眾在媒體上說要到捷運放火，是所謂的公眾恐嚇，對於個人家庭、對於社會公共運輸系統的這樣的話語，都構成犯罪，何況是對於國家的攻擊、對於民主政體要進行侵略這樣的言論，沒有任何的法則，也沒有任何的限制，不符合現況的、不符合現實狀態的。

馬士元強調，整個華人文化圈裡面、其實台灣保留了幾千年的文化傳統、保留宗教自由，這個跟對岸本質上就是一個法西斯納粹政權完全不同。中國大陸目前的北京政權常常一本正經地說瞎話，說在抵抗法西斯政權，事實上指責的內容都是他們自己正在做的事情。

馬士元說，國家安全法的修法，不應該局限於一個小規模、小層次，對於特定言論限制的討論，而是要用宏觀的角度來看這件事情，

公共運輸 地緣政治 境外敵對勢力

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