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公費肺癌檢查逾27萬人次 成效顯著

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

肺癌是台灣癌症死因首位，早期幾乎沒有症狀，國健署自一一一年七月一日起，將低劑量電腦斷層肺癌篩檢納入成人癌篩，截至一一四年十二月三十一日止，累積廿七萬七三○六人次受檢，其中不少民眾至醫學中心檢查，這也拉長了癌友、急重症患者候檢時間。

公費肺癌篩檢人數逐年提升，近廿八萬檢查人次中，共發現三一三九名確診肺癌個案，其中二五五六人屬於早期，及早治療，提高存活率，而晚期個案僅四五三人，顯示此項癌篩成效顯著，但這也使得愈來愈多民眾採自費受檢。

多家醫學中心出現電腦斷層檢查壅塞現象，國健署副署長魏璽倫指出，將協助地方政府衛生局統籌規畫，做好篩檢分流，藉此強化地方篩檢量能，希望公費篩檢民眾多至區域醫院、地區醫院受檢，盡量少至醫學中心檢查。

魏璽倫表示，詳細的分流及醫療應變量能，仍在討論階段，目標在於盡量減少無疾病的民眾至醫學中心進行低劑量電腦斷層檢查，以免排擠到癌友、重症患者的醫療權益。至於自費健檢，則不在國健署管理範疇，且部分醫院設有專屬電腦斷層儀器，專用於健檢病人，應不致排擠重症患者需求。

地方政府 衛生局 公費

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