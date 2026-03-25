國家檔案加值素材開放 盼歷史激發靈感迸出新火花

國發會檔案管理局典藏豐富的國家檔案，期盼珍貴的歷史記憶能夠以嶄新姿態重現在社會大眾眼前，因此建置「國家檔案加值素材」資料庫，不僅教師可從中挖掘珍貴圖像作為教材使用，創作者也可以二度創作，轉譯歷史。

國發會檔案局為了讓更多人輕鬆應用豐富的檔案資源，精選具代表性的圖像與影音，整理為「國家檔案加值素材（https://aa.archives.gov.tw/ELK/NAAMaterialTotalList）」，內容開放大眾使用，並採取創用CC「姓名標示─非商業性」3.0台灣授權釋出，開放各界免費瀏覽及非營利使用；如需作為商業用途，則須向檔案管理局提出加值應用申請。

國發會檔案局今天發布新聞稿指出，「國家檔案加值素材」是從浩瀚的國家檔案中，精選具代表性的圖像與影音檔案計1052筆，時間涵蓋1950至2000年代，範圍橫跨國家敘事、庶民生活及多元文化，讓珍貴的歷史印記成為創作者、教育者及研究者原創、再創或考證的靈感泉源，未來每年將持續增加至少1000筆素材。

檔案局舉例說明，如果教師運用檔案局圖像作為教材，可以自行取用，不需再向檔案局取得授權；但若是作為教科書、參考書等商業用途，仍須另外授權。

檔案局表示，國家檔案素材內容已在許多領域展現驚人的二度創作實力，例如擷取1953年首張國人繪製「台灣地質圖」元素，開發「與地質的。邂逅」真絲絲巾，成為廣受喜愛的明星商品；電影「大濛」劇組參考檔案照片，精準還原1950年代趙公道騎乘的三輪車情景；漫畫家簡嘉誠繼「青空下的追風少年」運用台鐵檔案，奪得日本漫畫金賞後，再次運用台金公司檔案繪製新作「鏽色山城」，喚醒大眾對金瓜石的歷史記憶。

檔案局表示，國家檔案素材涵蓋台灣社會的生活記憶、歷史事件與人物活動，希望透過資源的開放共享，讓塵封在檔案中的畫面與故事，成為點燃創作者靈感的火種，歡迎各界瀏覽運用。