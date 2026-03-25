媒體不准報？幼兒園性侵案頻傳 衛福部修「兒少權法」納報導原則

近年幼兒園性侵、不當對待案件頻傳，現行「兒少權法」規定，媒體不得揭露任何可辨識受害兒少資訊，衛福部常年將本條文解釋為連加害人身分也不可報導。立法院社福及衛環委員會今天審查「兒少權法」修正案，多名立委呼籲，應適度允許媒體揭露不當對待案件，讓家長有所警戒，衛福部長石崇良承諾，將在行政院版「兒少權法」中納入相關條文明文訂定。

日前台北市某幼兒園爆發教保人員侵犯多名幼兒案件，衛福部一度持媒體不得揭露加害人姓名立場。多名立委提案，應修正「兒少權法」第69條規定，允許揭露學校、幼兒園所校名，但不得揭露犯罪嫌疑人或案件被告未成年子女。衛福部藉書面規定表達「維持現行規定」立場。立委王育敏詢問石崇良，未來發生幼兒園性侵案件，「媒體是否能報？標準為何？」

王育敏說，她並非支持媒體任意報導，揭露被害人資訊，但應該有適度「示警機制」，否則園內性侵案件調查冗長，在資訊封鎖情況下，同園所其他家長沒有危機意識，無法多留意孩童安全，衛福部為兒少業務主管機關，應扛起責任，在媒體報導符合公共利益，與保障被害人權益之間取得平衡，目前衛福部雖訂有報導指引，但這連子法都不是，「位階太低、應在母法授權。」

立法委員洪孟楷指出，2年前南投縣發生學生遭性侵案件，當時媒體受限報導規範，無法揭露加害人姓名，最終某位網紅出面揭露加害人姓名並承擔罰則，若媒體連加害人身分都不能報導，「保護的到底是被害人，還是加害人？」衛福部應明確訂定媒體何時可揭露加害人身分，揭露範圍、揭露期間等，讓兒少不被辨識，但違法教保人員、加害者違法事實，應讓外界了解。

石崇良表示，依現行「兒少權法」第69條發布的「媒體報導指引」規範，如加害人已成年，且經調查後仍在其他單位任職，可適度報導，該指引中訂定何種情境可揭露加害人身分至何種程度，將修法將報導原則納入母法，並授權於子法規中訂定相關細節，提升法律位階，於預計在4月分預告的行政院版「兒少權法」中，即會納入前述條文。