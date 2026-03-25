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中東戰火延燒農產包材飆漲缺貨 綠委籲打擊囤積、啟動穩價機制

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委蔡易餘、賴惠員、陳素月及劉建國等人今天在立法院舉行「中東戰火延燒農業！農產包材漲價缺貨，農民壓力增」記者會。記者林俊良／攝影
民進黨立委蔡易餘、賴惠員、陳素月及劉建國等人今天在立法院舉行「中東戰火延燒農業！農產包材漲價缺貨，農民壓力增」記者會。記者林俊良／攝影

美國對伊朗開戰進入第四周，國內農產包材出現飆漲缺貨，民進黨立委蔡易餘今天表示，塑膠包材價格近期大漲10%至15%，甚至出現盤商囤積、有錢也買不到的窘境，喊話經濟部、農業部與公平會介入嚴查，同時研擬實質輔導方案，絕不能讓農民成為國際地緣政治的犧牲品。

針對中東局勢升溫，戰火延燒我國農業與民生供應鏈，民進黨立委蔡易餘、賴惠員、陳素月及劉建國上午在立法院舉行「中東戰火延燒農業！農產包材漲價缺貨，農民壓力增」記者會，要求經濟部、農業部及公平會跨部會嚴查囤積物資，並且研擬實質輔導方案。

蔡易餘表示，台灣原油與天然氣高度仰賴荷姆茲海峽航道，戰爭導致石化原料飆漲，首當其衝就是基層農民，就以身受民眾喜愛的小番茄為例，其外層包裝的透明塑膠盒現在「供不應求」，甚至出現報價「一天一個價」的誇張現象。他也質疑，航運受阻也才兩三周時間，國內現貨卻立刻缺貨，明顯有中盤商在預期心理下進行囤積。

蔡易餘說，農業部必須立即協調北農等大型農產運銷中心，研擬「紙箱或替代性包材的暫時性統一規格」，解決農民尋無包材、任人宰割的困境。

陳素月指出，能源危機的外溢效應，早已讓基層苦不堪言，自己近期接獲在地橡膠廠商陳情，因為石化原料中斷面臨停產危機，市場攤商也反應塑膠袋與餐盒價格大漲、甚至還買不到貨，相關單位必須從源頭穩定石化原料供應，並且嚴查是否有中盤商藉機囤積、哄抬價格。

賴惠員表示，台南文旦使用的套袋，如今也傳出遭到囤積，希望農業部不要只看大數據，而是應該親自到基層走一走，提前準備好肥料與包材的補貼機制，同時也要密切監控生產成本，確保農業不會被工業排擠，防堵通膨壓力轉嫁到末端消費者身上。

劉建國則說，這波包材短缺連帶影響醫療院所使用藥罐，他也提出三大具體訴求，包括穩定市場價格、盤點國內庫存，還有檢驗政府長年推動「循環經濟」的政策，環境部與農業部應該藉此擴大釋出再生包材與循環資材，以減輕微型企業與農民的成本重擔。

農糧署農業資源組副組長饒美菊回應，塑膠製造業主管機關為經濟部，農業部將積極進行跨部會協調，並敦促業者優先供應農業所需，同時也會尋求紙箱等替代包材，並且持續擴大推動農業廢棄物（如雞糞加工肥、生物質添加）的循環再利用，確保農民生產資材供應無虞。

經濟部與中油公司與會代表則表示，目前國內能源供應狀況穩定無虞，相關單位已經協調國內石化大廠暫停對外輸出，以穩定供應國內最為優先。

地緣政治 公平會 賴惠員

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