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立委質疑土資場掩埋場環評程序有缺失 籲環境部徹查

中央社／ 台北25日電

民進黨彰化縣立委陳素月等人今天表示，彰化縣日興土資場、雙倫掩埋場開發案，引發地方反彈，更出現環評程序嚴重缺失等問題，呼籲環境部徹查把關。

受邀出席記者會的環境部官員表示，這2案目前都進入2階環評審查的前置作業，相關環評事項由彰化縣政府辦理，至於法規適用問題，包括「應會同」環評委員是否代表一定要出席、每個人都要出席等，希望給2週時間進行釐清。

陳素月與彰化縣議員張欣倩、楊子賢、李成濟及律師詹順貴、彰化縣環境保護聯盟等人今天在立法院召開「日興土資場、雙倫掩埋場環評程序嚴重缺失，環境部應徹查要求重開」記者會。

陳素月等人說明，彰化縣大村鄉高達15公頃的雙倫事業廢棄物掩埋場與花壇鄉日興土石方資源堆置場開發案，引發地方反彈，而且依據環境影響評估法第12條規定，進入2階環評的重大開發案，現勘與公聽會「應會同」環評委員，但這2案竟無環評委員到場。

陳素月表示，若未來僅憑書面審查，根本無法聽見在地真實聲音，而當法定程序出現重大缺失，環境部不能坐視不管，應立即退回重辦。

張欣倩表示，針對雙倫案，開發地是重要水源頭，煤渣等事業廢棄物未來一旦滲漏，勢必害死大村鄉產業，摧毀農友賴以維生的葡萄與農作物，呼籲中央顧全民意，擋下此開發案。

關於日興土資場案，楊子賢說，沒有環評委員到場聆聽，又設下重重參與障礙，這種走過場的假公聽會，他們絕對不承認。

李成濟指出，日興土資場不僅緊鄰斷層帶，更是當地重要水源頭，若再大面積開發將破壞水土保持，如同放置一顆未爆彈，議會絕對會嚴格監督日興案，守護花壇生態與民眾用水安全。

環境影響評估法第12條條文規定，目的事業主管機關收到評估書初稿後30日內，應會同主管機關、委員會委員、其他有關機關，並邀集專家、學者、團體及當地居民，進行現場勘察並舉行公聽會，於30日內作成紀錄，送交主管機關。

環評 陳素月 彰化縣

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