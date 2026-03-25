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青年日應由族群自主決定 民團呼籲政府廣納青年意見

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
民進黨立委張雅琳與青年團體共同舉行「青年日誰決定？青年自決訴求」記者會。圖／一滴優教育協會提供
民進黨立委張雅琳與青年團體共同舉行「青年日誰決定？青年自決訴求」記者會。圖／一滴優教育協會提供

民進黨立委張雅琳今與台灣青年協會、一滴優教育協會及台灣青年世代共好協會共同舉行記者會，呼籲《青年基本法》第29條所訂定的「青年日」，日期應由青年族群共同討論決定。

立委張雅琳表示，青年基本法明定政府訂定青年日，目的在於彰顯對青年世代的重視，提升社會對青年議題的關注。因此，青年日不應只是形式上的節日，而應回到制度設計的初衷，由青年共同參與決定。318太陽花學運至今已12年，當年走上街頭的青年如今步入社會各領域，甚至參與公共決策，因此青年不應只是被政策照顧的對象，更應是制度設計與公共討論的參與者。

張雅琳指出，由青年決定青年日的日期，是落實「青年主流化」的重要起點，因此希望政府儘速徵詢意見。

世代共好協會研究員許育銓提到，去年底青年基本法三讀通過後，有許多立委提案要定定青年日，但朝野協商後沒有訂定具體日期。協會認為，現在的329青年節最早是由國民黨中執會決定，或許台灣可以跟上國際潮流，以聯合國所訂定的8月12日作為台灣青年日，並研擬列入《紀念日及節日實施條例》放假一日。

EdYouth台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄也表示支持，他認為此舉與國際連結，也有助於台灣與全球青年議題接軌，呼籲教育部在青年日制定上透過公開、透明的機制，廣泛納入青年意見。

張雅琳 朝野協商 聯合國

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