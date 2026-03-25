不副署衛廣法修法 NCC：行政院未與NCC討論過

通訊傳播委員會（NCC）今至立法院交通委員會進行業務報告，目前僅剩3位主委任期即將到期，行政院依法4月30日要提出新名單，但代理主委陳崇樹表示，對於名單何時會出來毫無所悉，而先前行政院對於衛廣法修法不副署，先前也沒有跟NCC討論過。

國民黨立委洪孟楷表示，衛廣法經過委員會充分討論後，連NCC與民進黨立委都未表達反對意見，代表已經有共識後，最終三讀通過，但行政院長卓榮泰卻使用了不屬於他的權力不副署立院三讀通過的法案，不但未徵詢NCC，而NCC也未表達意見，展現了權力的傲慢。

對於NCC人事，民眾黨立委陳清龍表示，如果到4月底時行政院提名人選因專業性與中立性未獲立院通過，NCC將無法運作，對此，陳崇樹僅表示，這段時間會盡可能把授權事項儘快處理。