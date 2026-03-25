快訊

油價要失控了？伊朗談判條件曝光…要收「過路費」 停火前景不明

伊朗借聯合國機構正式宣布！滿足3條件可安全通行荷莫茲海峽

棒球／震撼教育！兄弟二軍赴墨西哥打BCL 被敲22安狂失17分

聽新聞
0:00 / 0:00

不副署衛廣法修法 NCC：行政院未與NCC討論過

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹。圖／本報資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹。圖／本報資料照片

通訊傳播委員會（NCC）今至立法院交通委員會進行業務報告，目前僅剩3位主委任期即將到期，行政院依法4月30日要提出新名單，但代理主委陳崇樹表示，對於名單何時會出來毫無所悉，而先前行政院對於衛廣法修法不副署，先前也沒有跟NCC討論過。

國民黨立委洪孟楷表示，衛廣法經過委員會充分討論後，連NCC與民進黨立委都未表達反對意見，代表已經有共識後，最終三讀通過，但行政院長卓榮泰卻使用了不屬於他的權力不副署立院三讀通過的法案，不但未徵詢NCC，而NCC也未表達意見，展現了權力的傲慢。

對於NCC人事，民眾黨立委陳清龍表示，如果到4月底時行政院提名人選因專業性與中立性未獲立院通過，NCC將無法運作，對此，陳崇樹僅表示，這段時間會盡可能把授權事項儘快處理。

代理主委 行政院長 洪孟楷

延伸閱讀

軍購議題實問虛答！卓揆：通過政院版就沒問題

NCC委員不足居然影響股利政策 愛爾達改成全部配現金股利

不副署在野版國防條例？ 卓榮泰：不要用假設性問題

軍購條例若過在野版 卓榮泰提符合四原則：沒理由不副署

相關新聞

長照送餐員溫度滿滿 他被讚「比兒子還像兒子」

最近有居服員為九旬老婦人送餐，無人應門後直接把便當掛在門口、未循程序回報，事後老婦被發現倒臥家中過世，在地里長批評，長照送餐不是Uber，而是「關懷長者的守護員」，此事引發地方與中央關切，也宣示將精進長照送餐流程。其實，民間創立的送餐平台，已有一套有溫度的送餐流程，除了守望長者，更讓弱勢者藉由送餐養活自己，一名嘉義地區偏鄉弱勢婦人藉此月入3萬元養家。

不副署衛廣法修法 NCC：行政院未與NCC討論過

通訊傳播委員會（NCC）今至立法院交通委員會進行業務報告，目前僅剩3位主委任期即將到期，行政院依法4月30日要提出新名單，但代理主委陳崇樹表示，對於名單何時會出來毫無所悉，而先前行政院對於衛廣法修法不副署，先前也沒有跟NCC討論過。

副總談判代表顏慧欣辭世 府院哀悼

行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣驚傳離世。據了解，顏慧欣年初即住院，於三月十二日因病逝世，享年五十三歲。由於家人非常低調，直到前天辦完告別式後，消息才傳開。

歷史上的今天／1966年首屆國大第4次會閉幕 千位國代合影

1966年3月25日，歷時35天的第一屆國民大會第4次會議，上午10點在台北市中山堂國民大會會場舉行閉會典禮。時任總統蔣中正親臨致詞。閉幕典禮由陳啟天代表擔任主席。各國駐華使節26人，全國各政黨領袖及政府院部會首長96人，中外新聞界首長30人，應邀觀禮。

爭取預算 善終超前部署 嘉市領先全台

台灣進入「多死社會」，病主法簽署率卻極低，嘉義市有一群醫生努力翻轉局勢。到三月下旬，預立醫療註記九千多人嘉義市就占三成，全國之冠。主要推手、嘉義市陽明醫院院長謝景祥說，希望用好成績說服衛福部編預算，讓全國六十五歲以上長者免費做預立醫療諮商並完成簽署，為善終超前部署。

預立醫療決定書簽署容易 啟動執行才是挑戰

「不婚不生，快樂一生？」醫生提醒，沒有子女的人更應該在心智清楚時，簽好預立醫療決定，以免日後若陷入昏迷，沒有人知道要不要救，而成為長年臥床植物人。另外，有些醫院採取團簽不用帶家屬，日後啟動預立醫療決定，家屬要是不同意，可能白簽了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。