快訊

油價要失控了？伊朗談判條件曝光…要收「過路費」 停火前景不明

伊朗借聯合國機構正式宣布！滿足3條件可安全通行荷莫茲海峽

棒球／震撼教育！兄弟二軍赴墨西哥打BCL 被敲22安狂失17分

聽新聞
0:00 / 0:00

駐以代表接受專訪：全球關鍵科技供應鏈不能沒有台灣

中央社／ 台北25日電

駐以色列代表李雅萍近日接受以國電視頻道「第10頻道」專訪表示，全球關鍵科技供應鏈不能沒有台灣，呼籲以色列加強與台灣「非紅供應鏈」科技合作。

駐以色列代表處發布新聞稿，李雅萍22日接受以國主流財經電視頻道「第10頻道」（Channel 10）專訪。節目主持人雷斯尼克（Nikolay Taleisnik）向觀眾介紹，台灣雖然身處中國侵略威脅的陰影，經濟表現十分亮眼且持續走揚。台灣對以色列支持不輟，兩國經貿與科技優勢互補，合作前景看好。

主持人提問，美國銀行（Bank of America）預測台灣經濟成長在2026年可望維持8%，傲視全球，台灣的秘訣是什麼。李雅萍表示，此波成長主要受全球人工智慧（AI）浪潮帶動。台灣半導體及電子產品出口持續攀升，預期全年工業產品出口額可達6600億美元。

李雅萍強調，台灣在全球半導體與科技領域取得領先地位，是歷經「數十年磨一劍」毅力所累積的深厚科研實力，以民主、自由的社會孕育的創新能量為基底，並非一朝一夕而成，也非他國能輕易複製。

李雅萍說明，台灣晶圓大廠製造能力居冠，加上台灣眾多晶片設計、生產、封裝、測試、化學材料的中小企業，以及全台半導體製程及高科技產業匯聚的頂尖人才，組建獨一無二、完整且高效的產業聚落。台灣政府致力優化經商及投資環境，協助本土企業持續壯大，也吸引輝達（Nvidia）、谷歌（Google）等國際科技龍頭在台設立研發或數據中心，致力打造台灣為跨國企業投資首選。

對於台美經貿關係，李雅萍表示，台灣積極推動深化美國等夥伴的經貿與科技關係，近來台美簽署「台美對等貿易協定」（ART）及「矽盛世」（PaxSilica）宣言，皆彰顯台灣在AI等次世代科技發展角色不可或缺。此外，台積電承諾對美國投資1650億美元，也顯示台美在高科技產業鏈高度整合。

李雅萍表示，中國對外擴張的野心是全球民主國家的共同挑戰。台灣位處民主自由體制的第一線，致力於強化國防、經濟、科技及社會韌性，並努力深化與理念相近友盟國家的關係，捍衛台海和平現狀。

她強調，全球約50%貨物運輸通過台灣海峽，台灣更生產全球60%的晶片、高達92%的先進製程晶片及幾乎所有的AI晶片。因此，台灣的和平穩定與全球繁榮息息相關，確保台海航行自由及供應鏈不斷鏈，符合各國的共同利益。

談及台以關係，李雅萍表示，儘管受戰爭影響，2025年台以雙邊貿易額仍達近32億美元，展現韌性。台灣作為「規模化大國」（Scale-up Nation），擅長硬體製造與量產；以色列則是「新創大國」（Start-up Nation），在尖端技術研發領先全球。當前以色列以「再工業化」為目標，台灣是絕佳夥伴。

對於台灣採取「台灣可以幫忙，也正在幫忙」（Taiwan Can Help. Taiwan is Helping）的訴求，貢獻國際社會，李雅萍表示，台灣為國際社會良善的力量，對友好國家不吝伸出援手。「台灣模式」重視與理念相近友盟國家共同推動互惠互利的合作，達成共同繁榮，與別有居心的「一帶一路倡議」截然不同。

李雅萍呼籲，在民主國家高度重視資安、個人隱私與國家安全的AI時代，「安全可靠」是穩定合作的基石。台灣是以色列等友盟國家值得信賴的合作夥伴。台以兩國經貿優勢互補，深化半導體和AI等領域的合作，強強聯手，相信可相互強化經濟安全，並壯大各自的經貿和科技版圖。

供應鏈 科技 李雅萍

延伸閱讀

華府智庫AI論壇 台美攜手擴大合作及面對中國挑戰

美揪團1兆美元重塑半導體、能源、礦產供應鏈！分散對台依賴風險

賴總統：深化台日關鍵產業合作　打造安全供應鏈

總統：3加值效應強化供應鏈韌性　台灣要組國際隊

相關新聞

長照送餐員溫度滿滿 他被讚「比兒子還像兒子」

最近有居服員為九旬老婦人送餐，無人應門後直接把便當掛在門口、未循程序回報，事後老婦被發現倒臥家中過世，在地里長批評，長照送餐不是Uber，而是「關懷長者的守護員」，此事引發地方與中央關切，也宣示將精進長照送餐流程。其實，民間創立的送餐平台，已有一套有溫度的送餐流程，除了守望長者，更讓弱勢者藉由送餐養活自己，一名嘉義地區偏鄉弱勢婦人藉此月入3萬元養家。

不副署衛廣法修法 NCC：行政院未與NCC討論過

通訊傳播委員會（NCC）今至立法院交通委員會進行業務報告，目前僅剩3位主委任期即將到期，行政院依法4月30日要提出新名單，但代理主委陳崇樹表示，對於名單何時會出來毫無所悉，而先前行政院對於衛廣法修法不副署，先前也沒有跟NCC討論過。

副總談判代表顏慧欣辭世 府院哀悼

行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣驚傳離世。據了解，顏慧欣年初即住院，於三月十二日因病逝世，享年五十三歲。由於家人非常低調，直到前天辦完告別式後，消息才傳開。

歷史上的今天／1966年首屆國大第4次會閉幕 千位國代合影

1966年3月25日，歷時35天的第一屆國民大會第4次會議，上午10點在台北市中山堂國民大會會場舉行閉會典禮。時任總統蔣中正親臨致詞。閉幕典禮由陳啟天代表擔任主席。各國駐華使節26人，全國各政黨領袖及政府院部會首長96人，中外新聞界首長30人，應邀觀禮。

爭取預算 善終超前部署 嘉市領先全台

台灣進入「多死社會」，病主法簽署率卻極低，嘉義市有一群醫生努力翻轉局勢。到三月下旬，預立醫療註記九千多人嘉義市就占三成，全國之冠。主要推手、嘉義市陽明醫院院長謝景祥說，希望用好成績說服衛福部編預算，讓全國六十五歲以上長者免費做預立醫療諮商並完成簽署，為善終超前部署。

預立醫療決定書簽署容易 啟動執行才是挑戰

「不婚不生，快樂一生？」醫生提醒，沒有子女的人更應該在心智清楚時，簽好預立醫療決定，以免日後若陷入昏迷，沒有人知道要不要救，而成為長年臥床植物人。另外，有些醫院採取團簽不用帶家屬，日後啟動預立醫療決定，家屬要是不同意，可能白簽了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。