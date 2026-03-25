駐以代表接受專訪：全球關鍵科技供應鏈不能沒有台灣

駐以色列代表李雅萍近日接受以國電視頻道「第10頻道」專訪表示，全球關鍵科技供應鏈不能沒有台灣，呼籲以色列加強與台灣「非紅供應鏈」科技合作。

駐以色列代表處發布新聞稿，李雅萍22日接受以國主流財經電視頻道「第10頻道」（Channel 10）專訪。節目主持人雷斯尼克（Nikolay Taleisnik）向觀眾介紹，台灣雖然身處中國侵略威脅的陰影，經濟表現十分亮眼且持續走揚。台灣對以色列支持不輟，兩國經貿與科技優勢互補，合作前景看好。

主持人提問，美國銀行（Bank of America）預測台灣經濟成長在2026年可望維持8%，傲視全球，台灣的秘訣是什麼。李雅萍表示，此波成長主要受全球人工智慧（AI）浪潮帶動。台灣半導體及電子產品出口持續攀升，預期全年工業產品出口額可達6600億美元。

李雅萍強調，台灣在全球半導體與科技領域取得領先地位，是歷經「數十年磨一劍」毅力所累積的深厚科研實力，以民主、自由的社會孕育的創新能量為基底，並非一朝一夕而成，也非他國能輕易複製。

李雅萍說明，台灣晶圓大廠製造能力居冠，加上台灣眾多晶片設計、生產、封裝、測試、化學材料的中小企業，以及全台半導體製程及高科技產業匯聚的頂尖人才，組建獨一無二、完整且高效的產業聚落。台灣政府致力優化經商及投資環境，協助本土企業持續壯大，也吸引輝達（Nvidia）、谷歌（Google）等國際科技龍頭在台設立研發或數據中心，致力打造台灣為跨國企業投資首選。

對於台美經貿關係，李雅萍表示，台灣積極推動深化美國等夥伴的經貿與科技關係，近來台美簽署「台美對等貿易協定」（ART）及「矽盛世」（PaxSilica）宣言，皆彰顯台灣在AI等次世代科技發展角色不可或缺。此外，台積電承諾對美國投資1650億美元，也顯示台美在高科技產業鏈高度整合。

李雅萍表示，中國對外擴張的野心是全球民主國家的共同挑戰。台灣位處民主自由體制的第一線，致力於強化國防、經濟、科技及社會韌性，並努力深化與理念相近友盟國家的關係，捍衛台海和平現狀。

她強調，全球約50%貨物運輸通過台灣海峽，台灣更生產全球60%的晶片、高達92%的先進製程晶片及幾乎所有的AI晶片。因此，台灣的和平穩定與全球繁榮息息相關，確保台海航行自由及供應鏈不斷鏈，符合各國的共同利益。

談及台以關係，李雅萍表示，儘管受戰爭影響，2025年台以雙邊貿易額仍達近32億美元，展現韌性。台灣作為「規模化大國」（Scale-up Nation），擅長硬體製造與量產；以色列則是「新創大國」（Start-up Nation），在尖端技術研發領先全球。當前以色列以「再工業化」為目標，台灣是絕佳夥伴。

對於台灣採取「台灣可以幫忙，也正在幫忙」（Taiwan Can Help. Taiwan is Helping）的訴求，貢獻國際社會，李雅萍表示，台灣為國際社會良善的力量，對友好國家不吝伸出援手。「台灣模式」重視與理念相近友盟國家共同推動互惠互利的合作，達成共同繁榮，與別有居心的「一帶一路倡議」截然不同。

李雅萍呼籲，在民主國家高度重視資安、個人隱私與國家安全的AI時代，「安全可靠」是穩定合作的基石。台灣是以色列等友盟國家值得信賴的合作夥伴。台以兩國經貿優勢互補，深化半導體和AI等領域的合作，強強聯手，相信可相互強化經濟安全，並壯大各自的經貿和科技版圖。