副總談判代表顏慧欣辭世 府院哀悼

行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣驚傳離世。據了解，顏慧欣年初即住院，於三月十二日因病逝世，享年五十三歲。由於家人非常低調，直到前天辦完告別式後，消息才傳開。

行政院指出，顏慧欣去年九月因健康因素請假，並於三月初請辭，行政院長卓榮泰盼顏能妥善治療勉予准辭。對於顏因病驟逝，賴清德總統和卓揆對國家痛失優秀經貿人才表達沉痛哀悼，並向家屬致以最誠摯的慰問，盼節哀珍重。

行政院發言人李慧芝表示，顏慧欣學經歷豐富，為美國威斯康辛大學法學博士，曾任中經院、公部門法規委員及顧問等工作。二○二四年行政院延攬她出任外交部台灣美國事務委員會主委，並擔任行政院經貿談判辦公室副總談判代表，去年四月美國政府宣布對等關稅政策後，顏戮力參與談判團隊相關工作，對於推進台美關稅談判的進程貢獻良多。

據了解，顏慧欣原本身體就不太好，面臨台美談判重責大任壓力倍增，據同事了解，她在經貿辦受到長官排擠，工作並不愉快；舊疾復發住院後，於十二日辭世。

顏慧欣的父親顏慶章曾任財政部長，也是我國首任駐ＷＴＯ大使，而顏慧欣進入中經院負責ＷＴＯ相關事務，更是因為台灣於二○○二年加入ＷＴＯ後，中經院有感於應強化ＷＴＯ經貿法，因此找她進入ＷＴＯ及ＲＴＡ中心。父女兩人都在ＷＴＯ事務上有優異表現，也成為政壇美談，顏慶章更以此為榮。

中經院同仁表示，顏慧欣是個好人才，雖有不錯家世，但個人表現極佳，態度謙和，驟然離世對國家是重大損失。