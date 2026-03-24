預立醫療決定書簽署容易 啟動執行才是挑戰

「不婚不生，快樂一生？」醫生提醒，沒有子女的人更應該在心智清楚時，簽好預立醫療決定，以免日後若陷入昏迷，沒有人知道要不要救，而成為長年臥床植物人。另外，有些醫院採取團簽不用帶家屬，日後啟動預立醫療決定，家屬要是不同意，可能白簽了。

抗癌十多年的林阿嬤說，幾年前看到至親臨終前昏迷，靠灌食延續生命，很不捨，聽到台北慈濟醫院放射腫瘤科主治醫師常佑康，在廣播節目談病主法，讓自己很心動，說服同住、仍是單身的女兒，一起簽下預立醫療決定書。

林阿嬤說，女兒五十多歲，不婚不生，要是有一天自己走了，女兒病重時，沒有人能替她決定要不要救，救了要是成為植物人，誰來照顧她，簽下預立醫療決定書，才不會為難兄弟姐妹。

嘉義市陽明醫院院長謝景祥也認為，沒有子女的人更應該在心智清楚時，簽好預立醫療決定，以免日後要是昏迷，沒有人知道要不要救，成為長年臥床植物人。

常佑康兼看預立醫療諮商門診八年，這些年協助一千六百多人為未來善終簽下約定，其中有一成五是單身。他說，簽署相對容易，啟動執行才是挑戰，近年有些醫院採取團簽不用帶家屬，憂心日後啟動預立醫療決定，家屬要是不同意，可能白簽了。

他有位患者五十多歲，三年前發病成了漸凍人，病情惡化很快，一年前簽了預立醫療決定書，患者最後只剩眼球可以表達，去年他太太問「我是不是應該要照你的意思做了？」、「你確定你要把呼吸器撤掉嗎？」他眼睛在注音板點出「ㄏㄠˇ」。後來立刻啟動預立醫療決定，把患者送去安寧病房，撤掉呼吸器，讓患者平順地離開。

常佑康指出，善終一定要超前部署，要預先準備，這位患者先前已跟家屬溝通好了，所以在啟動預立醫療決定時，家人才能安心放手。