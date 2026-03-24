爭取預算 善終超前部署 嘉市領先全台

台灣進入「多死社會」，病主法簽署率卻極低，嘉義市有一群醫生努力翻轉局勢。到三月下旬，預立醫療註記九千多人嘉義市就占三成，全國之冠。主要推手、嘉義市陽明醫院院長謝景祥說，希望用好成績說服衛福部編預算，讓全國六十五歲以上長者免費做預立醫療諮商並完成簽署，為善終超前部署。

嘉義市的預立醫療註記人數跳升快速，到昨天有三千多人，直逼去年全年人數，且遙遙領先全國各縣市，讓人稱奇。

嘉義市陽明醫院院長、骨科名醫謝景祥，是病主法催生者之一，多年前找上前總統蔡英文遊說，連兒子婚禮他都在宣導病主法，但病主法上路後，簽署率卻很低迷。謝景祥表示，簽署前要先諮商，得自費三千多元，這是推動病自主法最大障礙，為此陽明醫院主動提供免費諮商，到去年底完成六千多例。

謝景祥去年還協助嘉市醫師公會，申請到衛福部健康台灣深耕計畫，拿下第一筆全面推廣高齡者預立醫療決定補助，近六千萬元。

嘉義市衛生局說，這項計畫由醫師公會主導，整合十一家醫院、廿六家診所，六十五歲以上長輩諮商費全免，且簽署對象不限設籍嘉市。諮商服務也走入社區 、日照中心、護理之家、長照住宿機構、安養中心、團體家屋等，鼓勵長輩在意識清醒時，為自己生命末期醫療方向做主，讓照顧者不用面臨其他親戚「為什麼不救到底」的責難。

謝景祥說，預計到年底要完成一萬五千例以上諮商並簽署，希望以嘉市的好成績，說服衛福部編公務預算，讓全國六十五歲以上長者，都能免費諮商並簽署。

他指出，每年廿億預算可讓六十五萬人諮商並簽署，五年後台灣六十五歲以上長者，就有一半完成簽署。若能減少三成臨終無效醫療，健保每年至少可省一千億，可以挹注急重症和癌症新療法。