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出生地在台北 居留證卻被標註「中國」…丹麥台人堅定抗議盼大選帶來改變

中央社／ 記者辜泳秝斯德哥爾摩24日專電

旅居丹麥台灣人的居留證國籍2024年起被註記為中國，僑界與代表處透過不同管道與方式要求丹麥改正，但2年多過去並沒有改變，丹麥台人寄望今天丹麥大選後產生新內閣，或許有望更正居留證的國籍登記。

旅丹台人的居留證國籍與出生地登記自2024年被丹麥從台灣（TWN）改為中國（CHN），台僑王宥芯對中央社表示，她的出生地在台北，居留證上卻被寫成中國，國籍登記更是不顧護照上的官方資料，硬是被註記成中國。在丹麥的個人證件與本國護照資料不符，讓她感到很困擾。

她說，除此之外，離開丹麥旅行時，還得擔憂在轉機時可能被海關詢問資料不符合，心理負擔很大。

為此，她從2024年收到被登記為中國國籍的居留證後，不斷向發照機關丹麥國際招募及整合署（SIRI）提出申訴，要求改正並重新核發登記正確的居留證，光在2024年內就3次親自到SIRI提出抗議。

駐丹麥代表鄭榮俊表示，從2024年起，代表處也透過外交手段，促成丹麥國會議員在國會中針對此案進行至少3次公開質詢、11次書面質詢。

鄭榮俊對中央社說，只要收到僑胞因為居留證申請或更新遇到問題，代表處就會提供相關資訊或同步向丹麥政府反映僑胞遭遇的難題，也提供正式的說明信讓僑胞向申請機關說明並爭取正確登記。

王宥芯表示，這段時間除了很多台僑個人的努力以外，也有友台丹麥團體台灣角（Taiwan Corner）舉行抗議行動，友台丹麥人也曾上訴至丹麥移民申訴委員會（UDLN）以及歐盟。

然而，儘管她與其他台僑、代表處以及丹麥友台團體不斷的抗議、申訴，SIRI還是沒有更正。

丹麥百林日報（Berlingske）20日報導，旅丹台人蔡東翰向SIRI申訴居留證國籍與護照國籍不符，希望更改居留證的國籍登記，今年初收到SIRI的回覆並提供一封解釋信（Accompanying letter），建議蔡東翰在旅行需要用到丹麥居留證時出示給海關。

解釋信的內容寫道：「SIRI了解你的護照國籍為台灣，但SIRI基於丹麥的外交政策立場不能將你的國籍登記為台灣，因此你的居留證國籍登記為中國。」

蔡東翰對中央社表示，收到回覆的當下覺得既失望又錯愕。他說，這代表丹麥往中國的「一中原則」主權主張靠攏，而非以往歐美國家所採用的認知「一中政策」。一個民主國家不應該採用中國這樣極權國家的一中原則，而是應該跟其他民主國家站在同一個陣線才對。

王宥芯坦言，經過這麼多人的各種努力，丹麥政府至今沒有打算改變的意思，讓她很失望。她希望今天丹麥國會大選之後產生新的執政政府，也許事情會有轉機。

鄭榮俊表示，無論大選結果如何，都不會影響代表處要求丹麥改正錯誤的堅定立場。他說，就算產生新內閣，還得看屆時外長人選的態度和立場。

他指出，由於丹麥是聯合政府，總理與部會首長分屬不同政黨，雖然政府有基本政策，但有時部會間態度會不同；例如現任總理常對中國發表強硬立場的發言，但外長數度在事後發表不同調言論。

丹麥今天舉行國會大選，丹麥媒體分析，現任外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）所屬的溫和黨（Moderates）很可能會是左右丹麥國會的關鍵少數。拉斯穆森也在選前表示他希望可以承擔「組閣談判任務」，現任總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）將此說法解讀為拉斯穆森想尋求總理大位。

丹麥 國籍

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