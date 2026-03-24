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農業部修天災救助辦法 調高現金及低利貸款額度

中央社／ 台北24日電

農業部今天修正發布「農業天然災害救助辦法」，秉持貼近實際需求，協助農漁民在受到天然災害後盡速復耕復養，調高現金救助及低利貸款項目與額度。

農業部農民輔導司長陳怡任告訴中央社記者，主要考量通膨影響，農業生產成本提高，有關天災現金救助與低利貸款的計算，增加更多生產成本的參考項目，並調高額度，以符合實際需求，減輕受災農漁民復耕復建之經濟負擔。

此外，農業部也額外增訂對嚴重受損長期作物的救助，因近年連續性颱風及豪雨，造成1年1收長期作農產品受損，受損作物重新投入生產後，若隔年再遭受天災影響，因受害程度累積，恐造成作物更嚴重損害，致影響日後農民復耕復建能力；因此增訂1年1收長期作農產品於防汛期間，因颱風或豪雨受損嚴重者，給予額外現金救助，協助農民盡早恢復生產。

農業部同時優化受災證明核發作業，修正公所或工作站核發受災證明書的期限，自農民申請翌日起算，核發期限改以工作日計算；並增列農民因故未申請受災證明書，經公所或工作站確認其因同一災害，已依限申請現金救助者，視同申請核發受災證明書，以達簡政便民。

農業部並新增低利貸款彈性措施，增訂災損嚴重時，中央主管機關得另行公告低利貸款項目、額度及期限，不受第6條附表所定低利貸款相關限制，強化救助效率，保障產業復建時程。

農業部 災損

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