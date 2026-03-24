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讚顏慧欣是台美關稅談判「最佳戰友」 鄭麗君：心裡萬分不捨

中央社／ 台北24日電
行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病過世。記者胡經周／攝影
行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病過世。記者胡經周／攝影

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病過世。行政院副院長鄭麗君今天表示，她非常哀痛，顏慧欣在台美關稅談判可說是最佳戰友，去年11月底，她曾傳訊向請病假的顏慧欣分享談判進展，顏慧欣回訊指盼能繼續一起為台灣努力。

鄭麗君今天在社群網站臉書（Facebook）發文表示，聽到顏慧欣過世，非常哀痛、心裡萬分不捨，祈請顏慧欣的家人節哀保重。

鄭麗君說，在2024年進入政府以前，顏慧欣就是極傑出優秀的國際經貿專家，她曾數度邀請顏慧欣參與活動，也向顏慧欣請教國際經貿的最新情勢與政策建議。

鄭麗君表示，2024年進入行政院服務之後，顏慧欣擔任行政院經貿談判辦公室副總談判代表，更一起面對台美關稅談判的挑戰，展現經貿長才，可說是最佳戰友。

鄭麗君說，顏慧欣去年因病請假，11月底因談判快接近尾聲，她傳訊給顏慧欣分享談判進展，請顏慧欣勿掛心、好好照顧自己，早日康復，還有好多事要一起努力；顏慧欣也回訊，指這次會好好休養治療，相信完成這個里程碑後，台灣打國際盃的體質也轉大人了，盼能繼續一起為台灣努力。

鄭麗君指出，得知顏慧欣的離去，真的非常哀痛，深深感謝顏慧欣對國家所有付出與傑出貢獻。顏慧欣雖然離開了，「但她專業而堅毅的身影，將長存在我們心底」。

台美關稅 行政院 顏慧欣 鄭麗君

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