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豬肉進大陸要0瘦肉精 台灣不能？卓榮泰：要追求國際標準

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（圖）上午前往立法院施政方針及施政報告並備詢。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（圖）上午前往立法院施政方針及施政報告並備詢。記者曾學仁／攝影

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢，國民黨立委羅廷瑋質詢針對豬肉進口，問去中國要「從未餵食乙型受體素計畫」（NFBAP），為何台灣不能？卓榮泰說，我方講求的食品安全是世界標準，是科學根據跟國際標準，而不是中國標準。

卓榮泰今赴立院備詢。羅廷瑋質詢時，問是否支持把禁止使用含「乙型受體素」（即瘦肉精）肉品明文寫進「學校衛生法」？卓榮泰回應，在學校包括營養午餐的部分的使用，不都一直照此標準做嗎？衛福部長石崇良說，應說按現在的食品標準，就可以了，不需要特別明定，一定會按照合格食品標準，如果要寫就全部都要寫。

針對豬肉進口，羅廷瑋問，去中國要「從未餵食乙型受體素計畫」（NFBAP）， 為什麼台灣不能，知道此制度？卓榮泰表示，請委員說明。羅說，美國有這個計畫、制度，經美國農業行銷署的認證，參與此制度的豬隻未使用萊克多巴胺，這類產品可出口到中國大陸，如果檢出但低於極限值，就可銷往其他市場，為何中國大陸可以要求要NFBAP的豬隻，台灣不行？

卓榮泰說，這是很清楚的邏輯，我方講求的食品安全是世界標準，是科學根據跟國際標準，而不是中國標準，我方要求的是科學根據跟國際標準，不能追求中國標準。沒有必要遵循某個特別國家的獨特規範，我方追求的是科學根據跟國際標準，這樣台灣才能走入國際市場，國際也才能走入台灣。

羅廷瑋質疑，當初民進黨高舉美牛有毒、反對瘦肉精的口號，歷歷在目呀，當時是依照中國大陸的制度？卓榮泰反質疑，美國當時有沒有被列為風險可忽略的國家？要把時間序弄清楚，才講為什麼我方在面對國際標準時是承接哪一個國際標準。

羅廷瑋再追問，當時馬英九當總統的時候，沒有國際標準？當時說吃一點毒就是吸毒，民進黨的說法現在完全不適用？卓榮泰否認，當美國被列為風險可忽略國家的時候，整個國際標準在轉換。

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