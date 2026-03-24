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要鳳梨、釋迦農放棄大陸市場？ 卓揆：協助建立不受政治干預的海外市場

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
行政院長卓榮泰前往立法院施政方針及施政報告備詢，卓榮泰（右）與農業部長陳駿季（左）列席備詢。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰前往立法院施政方針及施政報告備詢，卓榮泰（右）與農業部長陳駿季（左）列席備詢。記者曾學仁／攝影

正值台東鳳梨、釋迦產季，國民黨立委黃建賓今天質詢時關心，政府拓銷計畫是否要農民放棄中國大陸市場，那相關配套為何？農業部陳駿季表示，鳳梨、釋迦就是標準被中國操縱的農產品品項，政府會努力維持價格；行政院長卓榮泰也說，一直在努力協助拓展穩定、不受政治干預的海外市場。

鳳梨、釋迦是台東知名經濟作物，農業部近期也力推海外拓銷獎勵計劃。黃建賓於今天立法院院會質詢時指出，該計畫有提供運費補貼，但沒有包含中國大陸，這是否意味著要農民放棄中國大陸市場？那配套又是什麼？

陳駿季回應，鳳梨、釋迦就是標準被中國操縱的農產品品項，110年時以介殼蟲為由暫停進口，當時農民都跟農業部站在一起努力外銷；後來112年時，中國不透過正式談判協助，而開放了，農民本來配合也變成又不配合了。

陳駿季提到，今年對中國市場的外銷量大約是去年的91%，但今年整體產量較少，而在去年，幾乎每位釋迦農民都領到天然災害救助，每公頃補助新台幣9萬5000元，所以政府會努力維持價格。

陳駿季還說，卓榮泰去年對台東也有協助，大家一起努力開拓多元市場。卓榮泰也說，農業部一直在都努力協助農民建立更多海外市場，建立穩定、沒有政治干預的市場。

另外，黃建賓也關注港澳與台東間的包機直航、花東快速公路、南迴快速公路等，表示這對台東發展很有幫助。陳世凱表示，花蓮也有港澳包機，只要地方政府申請，交通部就會站在協助角度來協助；花東快則還在評估中。

卓榮泰補充，除了公路之外，政府在鐵路也有相當周延的計畫，包含規畫四段90分鐘路段繞台的計畫，可避免地形、地貌、工程難易度等情況。

農業部 陳駿季 鳳梨 卓榮泰 台東

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