現場氣氛熱烈…李逸洋出席日總交接 肯定在日台商貢獻

駐日代表李逸洋22日出席日本台灣商會聯合總會（日總）第13、14屆總會長交接典禮暨晚宴，僑務委員會委員長徐佳青及來自全球11國台商代表等約230人與會，現場氣氛熱烈，展現台商團結與向心力。

李逸洋在臉書發文表示，他致詞指出，在日台商多為事業有成的僑界菁英，長年深耕日本社會，對促進台日友好關係貢獻良多，並向全體台商表達感謝。他並肯定卸任第13屆總會長洪益芬任內推動經貿與文化交流活動，為商會奠定穩固基礎，提升台灣在日本的能見度。

他同時祝賀第14屆總會長賴本勉接任，指出隨著台積電熊本擴大投資、供應鏈廠商進駐，台商人數增加，九州的台日交流顯著提升，期許新任總會長整合資源、拓展合作，並吸引更多青年台商參與，壯大組織。

李逸洋也提到，許多資深台商早在數十年前即赴日打拚，在台灣國際地位尚未提升時期克服困難、建立事業，如今台灣在半導體與高科技產業具全球關鍵地位，為海外台商提供更廣闊的發展舞台。

此外，包括亞洲台灣商會聯合總會總會長陳舒琴，以及越南、菲律賓、印尼、新加坡、馬來西亞、澳洲、韓國、美國與瓜地馬拉等地台商代表均出席共襄盛舉，展現跨國台商網絡的連結與能量。

僑務委員會委員長徐佳青也出席日總交接與青商座談，鼓勵日總青商會發揮組織平台功能，促進會員間資源整合與經驗交流，強化整體競爭力，吸引更多年輕世代參與，擴大組織動能。

徐佳青訪日期間安排多場行程，包括訪視i僑卡特約商店、出席世華日本分會座談及參訪慈濟日本分會等，關注僑胞服務、青年發展及慈善教育等議題，持續強化僑界連結與台日民間交流。