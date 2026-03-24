月初才勉予准辭 顏慧欣因病驟逝…政院：卓揆遺憾不捨

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣驚傳離世。行政院指出，去年9月顏慧欣因健康因素請假，並於今年3月初請辭，行政院長卓榮泰盼顏能妥善治療勉予准辭；日前顏因病驟逝，卓揆非常遺憾不捨，痛心國家痛失優秀財經人才，除向家屬表達最深的慰問，並請家屬節哀珍重。

行政院發言人李慧芝表示，顏慧欣代表學經歷豐富，為美國威斯康辛大學法學博士，曾任中華經濟研究院、公部門法規委員及顧問等工作，長期深耕國際經貿事務相關談判、法規等領域，對經貿議題與政府事務都相當熟稔。

李慧芝續指，因此，2024年行政院借重顏慧欣專業，延攬她加入行政團隊，出任外交部台灣美國事務委員會主委，並擔任行政院經貿談判辦公室副總談判代表，當去年4月美國政府宣布對等關稅政策後，顏戮力參與談判團隊相關工作，對於推進台美關稅談判的進程貢獻良多。

李慧芝說明，顏慧欣是行政院非常倚重的經貿專業人才，然而從去年9月下旬，便因身體健康因素請假，卓揆希望她能夠安心靜養；這個月初顏向卓揆請辭，卓揆雖惜才仍因希望能夠讓她妥善治療勉予准辭。但日前顏因病驟逝，卓揆尊重家屬盼低調的意願，但對於顏的離世，感到萬分遺憾不捨。