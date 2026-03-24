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台美談判功臣顏慧欣病逝 卓榮泰表達痛心「國家痛失優秀財經人才」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院發言人李慧芝24日表示，行政院經貿談判辦公室顏慧欣副總談判代表因病辭世，卓榮泰院長非常遺憾不捨，痛心國家痛失優秀財經人才，除向家屬表達最深的慰問，並請家屬節哀珍重。

李慧芝表示，顏慧欣學經歷豐富，為美國威斯康辛大學法學博士，曾任中華經濟研究院、公部門法規委員及顧問等工作，長期深耕國際經貿事務相關談判、法規等領域，對經貿議題與政府事務都相當熟稔。因此，2024年行政院借重顏慧欣的專業，延攬她加入行政團隊，出任外交部台灣美國事務委員會主委，並擔任行政院經貿談判辦公室副總談判代表，當2025年4月美國政府宣布對等關稅政策後，顏副總談判代表戮力參與談判團隊相關工作，對於推進台美關稅談判的進程貢獻良多。

李慧芝說明，顏慧欣是行政院非常倚重的經貿專業人才，然而從2025年9月下旬，便因身體健康因素請假，卓榮泰希望她能夠安心靜養，這個月初並向卓榮泰請辭，卓榮泰雖惜才仍因希望能夠讓她妥善治療勉予准辭。但日前顏慧欣因病驟逝，卓榮泰尊重家屬盼低調的意願，但對於顏慧欣的離世，感到萬分遺憾不捨。

李慧芝 台美關稅 談判團隊

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