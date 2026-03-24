台美談判推手顏慧欣病逝 卓揆證實並籲同仁保持健康

行政院經貿辦公室的副總談判代表顏慧欣，日前因病辭世。對此，行政院長卓榮泰表示，對於顏慧欣病逝，他也覺得非常遺憾。日前得知顏有辭意、提出辭呈，後來進一步了解，真的是因為長期工作壓力、身體不適，對她的家屬表達致意。他也呼籲同仁保持健康，多休息，留意身心狀態。

卓榮泰24日率相關部會赴立法院進行總質詢備詢。

立委陳秀寶質詢提及，政院經貿辦公室的副總談判代表顏慧欣，日前因病辭世。陳秀寶指出，這次對美經貿談判，由政院副院長鄭麗君、政委鄧振中及楊珍妮等人率領的團隊成員，在整個談判中都付出了相當多心力，而且不負所託帶回好成果。

陳秀寶提醒各位公務單位，大家對自己的工作都非常認真、敬業，希望大家要保重身體。顏慧欣病逝的消息令人遺憾。畢竟他們在整個經貿談判過程中，為了國人、台灣、國家權益，真的拚盡全力。希望所有同仁們為工作付出之餘，也要重視自己的身體健康。

卓榮泰表示，謝謝陳秀寶關心，「我們彼此保重」，也希望立法院長韓國瑜、所有的同仁，都能夠保持愉快健康的身心。對於顏慧欣病逝，他也覺得非常遺憾。日前得知顏有辭意、提出辭呈，後來進一步了解，真的是因為長期工作壓力、身體不適，所以必須離開工作。

卓榮泰說，訝異的是，顏慧欣離開工作不久之後，政院就收到這個噩耗，對她的家屬表達非常高的敬意跟致意。他呼籲，希望所有同仁在處理公務的時候，工作量非常大、壓力很大，也要保持健康，而且多多休息，留意身心狀態。