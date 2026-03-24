快訊

孫芸芸升格「最辣阿嬤」 傳繼承40億家產 愛女當單親媽有強大底氣

洗錢共犯林秉文遭槍殺 88會館郭哲敏出庭被問「是誰下手？」反應曝光

無差別攻擊！伊朗亂炸鄰國惹火波灣 美媒曝中東2國「快要參戰」有新動作

聽新聞
0:00 / 0:00

台美談判推手顏慧欣病逝 卓揆證實並籲同仁保持健康

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣病逝。聯合報系資料照
行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣病逝。聯合報系資料照

行政院經貿辦公室的副總談判代表顏慧欣，日前因病辭世。對此，行政院長卓榮泰表示，對於顏慧欣病逝，他也覺得非常遺憾。日前得知顏有辭意、提出辭呈，後來進一步了解，真的是因為長期工作壓力、身體不適，對她的家屬表達致意。他也呼籲同仁保持健康，多休息，留意身心狀態。

卓榮泰24日率相關部會赴立法院進行總質詢備詢。

立委陳秀寶質詢提及，政院經貿辦公室的副總談判代表顏慧欣，日前因病辭世。陳秀寶指出，這次對美經貿談判，由政院副院長鄭麗君、政委鄧振中及楊珍妮等人率領的團隊成員，在整個談判中都付出了相當多心力，而且不負所託帶回好成果。

陳秀寶提醒各位公務單位，大家對自己的工作都非常認真、敬業，希望大家要保重身體。顏慧欣病逝的消息令人遺憾。畢竟他們在整個經貿談判過程中，為了國人、台灣、國家權益，真的拚盡全力。希望所有同仁們為工作付出之餘，也要重視自己的身體健康。

卓榮泰表示，謝謝陳秀寶關心，「我們彼此保重」，也希望立法院長韓國瑜、所有的同仁，都能夠保持愉快健康的身心。對於顏慧欣病逝，他也覺得非常遺憾。日前得知顏有辭意、提出辭呈，後來進一步了解，真的是因為長期工作壓力、身體不適，所以必須離開工作。

卓榮泰說，訝異的是，顏慧欣離開工作不久之後，政院就收到這個噩耗，對她的家屬表達非常高的敬意跟致意。他呼籲，希望所有同仁在處理公務的時候，工作量非常大、壓力很大，也要保持健康，而且多多休息，留意身心狀態。

鄧振中 韓國瑜 鄭麗君

延伸閱讀

獨／台美談判推手 經貿辦公室副總談判代表顏慧欣驚傳辭世

賴總統突拋「重啟核電」事前談過？卓揆：有充分討論

卓榮泰：反核這個議題 不是所謂的神主牌

卓揆：核電重啟有備無患 中油努力穩油價「給他們溫暖」

相關新聞

獨／台美談判推手 經貿辦公室副總談判代表顏慧欣驚傳辭世

從中經院被拔擢到行政院經貿談判辦公室擔任副總談判代表的顏慧欣驚傳離世。據了解，顏慧欣年初即因病住院，於3月12日因病逝世，享年53歲。由於家人非常低調，直到昨天辦完告別式後，消息才傳開，中經院同仁極表不捨與哀悼。

「長期工作壓力大、身體不適」台美談判推手顏慧欣辭世 卓榮泰證實

從中經院被拔擢到行政院經貿談判辦公室擔任副總談判代表的顏慧欣驚傳離世，對此，行政院長卓榮泰在備詢時表示，希望所有同仁在工作量很大、壓力大的同時，也能保持身心健康。

月初才勉予准辭 顏慧欣因病驟逝…政院：卓揆遺憾不捨

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣驚傳離世。行政院指出，去年9月顏慧欣因健康因素請假，並於今年3月初請辭，行政院長卓榮泰盼顏能妥善治療勉予准辭；日前顏因病驟逝，卓揆非常遺憾不捨，痛心國家痛失優秀財經人才，除向家屬表達最深的慰問，並請家屬節哀珍重。

台美談判功臣顏慧欣病逝 卓榮泰表達痛心「國家痛失優秀財經人才」

行政院發言人李慧芝24日表示，行政院經貿談判辦公室顏慧欣副總談判代表因病辭世，卓榮泰院長非常遺憾不捨，痛心國家痛失優秀財經人才，除向家屬表達最深的慰問，並請家屬節哀珍重。

台美談判推手顏慧欣病逝 卓揆證實並籲同仁保持健康

行政院經貿辦公室的副總談判代表顏慧欣，日前因病辭世。對此，行政院長卓榮泰表示，對於顏慧欣病逝，他也覺得非常遺憾。日前得知顏有辭意、提出辭呈，後來進一步了解，真的是因為長期工作壓力、身體不適，對她的家屬表達致意。他也呼籲同仁保持健康，多休息，留意身心狀態。

【即時短評】紅黃牌停機車格一國多制 恐生新民怨

桃園開放大型重機停放路邊機車停車格，雖稱「試辦計畫」，但未押上期限，等同政策上路，贏得不少掌聲跨出桃園，其他縣市也有類似計畫，但作法不盡相同，一國多制易生混淆，重機族群誤觸法規挨罰恐衍生新的民怨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。