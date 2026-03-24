「長期工作壓力大、身體不適」台美談判推手顏慧欣辭世 卓榮泰證實

從中經院被拔擢到行政院經貿談判辦公室擔任副總談判代表的顏慧欣驚傳離世，對此，行政院長卓榮泰在備詢時表示，希望所有同仁在工作量很大、壓力大的同時，也能保持身心健康。

民進黨立委陳秀寶質詢時指出，稍早得知經貿辦公室副總談判代表顏慧欣因病逝世，在對美經貿談判內，行政院副院長鄭麗君所領銜的相關團隊，包括政委楊珍妮和顏慧欣，都付出非常大的心力，不負所托帶回好成績。公務團隊對於工作非常認真敬業，但提醒大家同時也要保重身體，這樣的消息十分遺憾，因為他們為了國人在談判時拼盡全力。

卓榮泰答詢時表示，希望大院所有同仁保持身心愉快，對於顏慧欣副總代表的消息感到非常遺憾。日前得知她有辭意，後來深入了解發現真的是因為長期工作壓力，以及身體上的不適，因此必須離開這個工作。更訝異的是，離開不久就驟然得知這個噩耗，也對她的家屬表達敬意和最高的致意，同時希望所有同仁在工作的同時，也能保持身心健康。