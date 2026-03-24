快訊

傳毆打、性虐待…北市某國小棒球隊霸凌 教練疑涉入遭調職

國旅再起爭議！親子友善飯店牙膏要價100元 他怒：誰愛住誰住

經典賽／鄉民挖出3位台美混血好手！強打捕手康威爾曾與高志綱合影

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】紅黃牌停機車格一國多制 恐生新民怨

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
各縣市試辦大型重機停放路邊機車格作法不盡相同，一國多制易生混淆，誤觸法網，恐衍生新民怨。記者陳俊智／攝影
各縣市試辦大型重機停放路邊機車格作法不盡相同，一國多制易生混淆，誤觸法網，恐衍生新民怨。記者陳俊智／攝影

桃園開放大型重機停放路邊機車停車格，雖稱「試辦計畫」，但未押上期限，等同政策上路，贏得不少掌聲跨出桃園，其他縣市也有類似計畫，但作法不盡相同，一國多制易生混淆，重機族群誤觸法規挨罰恐衍生新的民怨。

大型重機族群最常抱怨「有繳稅卻得不到應有的權益」，依規定停在汽車格被罵浪費空間，停機車格又會吃罰單，弄得裡外不是人，街頭爭取權益還被貼上「投機分子」標籤，心裡有苦說不出；桃園過去也曾試辦大型重機停放路外停車場機車格，但地點選在鄰近傳統市場與殯儀館的停車場，試辦計畫遭質疑無心推動。

桃園跨出第一步全面開放機車格供大型重機停放，雖有罵聲，但也不乏掌聲。與其讓重機族群三不五時上街頭抗爭，各族群持續互相排擠對立，不如尋求和平解決問題的方法。雖然機車族擔心停車權益被排擠，但汽車族開心有機車格幫忙分擔重機停車需求，觀光業也認為此舉有桃園觀光產業發展，整體算是利大於弊。

然而，各縣市政府都有大型重機停機車格的試辦計畫，目前呈現「一人一把號、各吹各的調」，作法不盡相同，大型重機族出遊通常跨城市移動，稍有不慎就有可能誤觸法規，尤其北北桃生活圈緊密結合，桃園龜山與新北迴龍分據馬路兩側，桃園八德與新北鶯歌同一條路的門牌甚至會因縣界畫設頻繁變換。

北北基桃既然是共同生活圈，許多交通政策也有溝通平台與合作機制，紅黃牌重機停放機車格計畫應該一致。若不能統一，不僅民眾無所適從，更有可能衍生新的民怨。

北北基桃 傳統市場 重機

延伸閱讀

桃園開放大型重機停路邊機車格 一般機車族喊「不公平」

北市推行機車退出騎樓 機車格塗銷不清…誤停吞罰

冷眼集／放寬重機停車限制…地方政策超車 中央還在評估

重機停機車格 學者：中央應提出全國一致標準

相關新聞

【即時短評】紅黃牌停機車格一國多制 恐生新民怨

桃園開放大型重機停放路邊機車停車格，雖稱「試辦計畫」，但未押上期限，等同政策上路，贏得不少掌聲跨出桃園，其他縣市也有類似計畫，但作法不盡相同，一國多制易生混淆，重機族群誤觸法規挨罰恐衍生新的民怨。

涉洗錢逃亡被通緝 「百億賭王」林秉文柬埔寨遭槍殺

「百億賭王」PGTalk負責人林秉文因涉88會館洗錢案、詐欺被起訴，放棄300萬元保釋金潛逃被發布通緝，傳出在柬埔寨遭槍殺，刑事局透過管道查證屬實，正在了解案情。

賴總統：加強三重點工作 讓台灣成為亞洲納斯達克

賴清德總統今天出席「2026台灣資本市場論壇」時表示，為了促進台灣經濟發展，政府正加強三項重點工作，第一，積極打造亞洲創新籌資平台計畫、第二，持續金融開放並加強與國際接軌、第三，投資未來，確保下一個世代的競爭優勢。他強調，政府會繼續努力，讓資本市場繼續成為最強的發動機，讓台灣成為「亞洲的納斯達克」。

拋少子化解方 羅智強：政府應變革制度 讓男性進入育兒體系

國民黨立委羅智強今早邀請國民黨立委林沛祥、陳菁徽，一起進行「國政散步」，談論台灣少子化議題。羅智強說，當社會讓女性須在「工作」與「家庭」間二選一時，生育率就不可能回升，除生育補助外，政府須在制度上做更多的變革，讓男性真正進入育兒體系。

戰鬥藍力挺徐欣瑩

趙少康讚許徐欣瑩是力抗民進黨的新竹第一戰將 前中廣董事長趙少康公開表態，力挺新竹縣長參選人徐欣瑩，強調她是「新竹縣最好的人選」。他表示，徐欣瑩擁有交通大學高科技博士背景，對新竹高科技產業發展與未來願景具備深刻理解，能精準掌握新竹需要與發展方向。 趙少康指出，徐欣瑩在立法院積極推動科技相關法案，同時也全力為新竹鄉親爭取各項建設與資源，對地方需求不遺餘力，是兼具專業與行動力的人才。他認為，這樣的人願意承擔責任、參選縣長，對新竹縣與國家發展都是正面助力。 雙AI願景　打造科技與溫度並進的新竹 他進一步強調，新竹縣未來發展關鍵在於科技與治理並進，徐欣瑩提出以「雙AI」打造城市，一方面以人工智慧推動科技進步，另一方面以智慧治理提升生活品質，讓新竹成為兼具溫度與競爭力的城市。 守護陽光政治　為新竹縣全力以赴 徐欣瑩表示，過去擔任兩任議員、兩任立委，已為地方爭取上百億預算。此次參選新竹縣長，就是要守護陽光

foodpanda再傳出售 解密買家Grab背景 兩大股東變審查變數

有「東南亞Uber」之稱的數位企業龍頭Grab與德商Delivery Hero在23日宣布達成協議，Grab將以6億美元收購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業。此案仍須經主管機關公平會核准，預計今年下半年完成交易、明年上半年完成移轉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。