【即時短評】紅黃牌停機車格一國多制 恐生新民怨

桃園開放大型重機停放路邊機車停車格，雖稱「試辦計畫」，但未押上期限，等同政策上路，贏得不少掌聲跨出桃園，其他縣市也有類似計畫，但作法不盡相同，一國多制易生混淆，重機族群誤觸法規挨罰恐衍生新的民怨。

大型重機族群最常抱怨「有繳稅卻得不到應有的權益」，依規定停在汽車格被罵浪費空間，停機車格又會吃罰單，弄得裡外不是人，街頭爭取權益還被貼上「投機分子」標籤，心裡有苦說不出；桃園過去也曾試辦大型重機停放路外停車場機車格，但地點選在鄰近傳統市場與殯儀館的停車場，試辦計畫遭質疑無心推動。

桃園跨出第一步全面開放機車格供大型重機停放，雖有罵聲，但也不乏掌聲。與其讓重機族群三不五時上街頭抗爭，各族群持續互相排擠對立，不如尋求和平解決問題的方法。雖然機車族擔心停車權益被排擠，但汽車族開心有機車格幫忙分擔重機停車需求，觀光業也認為此舉有桃園觀光產業發展，整體算是利大於弊。

然而，各縣市政府都有大型重機停機車格的試辦計畫，目前呈現「一人一把號、各吹各的調」，作法不盡相同，大型重機族出遊通常跨城市移動，稍有不慎就有可能誤觸法規，尤其北北桃生活圈緊密結合，桃園龜山與新北迴龍分據馬路兩側，桃園八德與新北鶯歌同一條路的門牌甚至會因縣界畫設頻繁變換。

北北基桃既然是共同生活圈，許多交通政策也有溝通平台與合作機制，紅黃牌重機停放機車格計畫應該一致。若不能統一，不僅民眾無所適從，更有可能衍生新的民怨。