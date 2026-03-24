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卓榮泰：調度原物料 設上游不漲、下游不囤原則

中央社／ 台北24日電

中東戰事持續，民進黨立委何欣純今天要求政府針對與國內產業鏈關聯原物料穩定小組，行政院長卓榮泰表示，針對幾項比較緊張的原物料，政府設定「上游不漲、下游不囤」原則，還有調度窗口，把現在的秩序盡量平穩下來。

行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

何欣純質詢時，首先肯定政府油價緩漲，主動吸收75%漲幅協助中油，穩定物價，也第一時間凍漲電價。她進一步提及，機械工業同業公會及鑄造品工業同業公會關切工業用甲醇的存量及調度問題，政府是否有相關因應。

經濟部龔明鑫表示，工業用的甲醇原先都沒有缺，但現在因為中東戰事的關係是有一些缺，經濟部已聯絡2家民間進口量較大的公司，與公會整合，將需求量及供應端對接起來。

何欣純追問，受到中東戰火影響，確實有一些原物料價格高漲、調貨困難，為了不讓國內產業的供應鏈斷鏈，希望政府盤點產業必需品，成立因應小組協助產業。

龔明鑫說，他昨天已開會盤點10項比較重要原物料，了解上游供應商、下游需求方的供需狀況。

龔明鑫指出，在供應的部分，說服上游廠商優先供應給國內；價格的部分，價格若要漲的話，要合理化，不要過漲；囤積的部分，提醒下游不要做囤積，政府會查察。此外，政府也會幫忙在國際上調貨，並設立單一窗口，任何下游需要的原料有缺，讓政府知道，政府會居中協助。

卓榮泰表示，針對現在幾項比較緊張的原物料，政府設定的原則是「上游不漲、下游不囤」，政府還有調度的窗口，用這幾項原則把現在的秩序平穩下來。

經濟部 行政院長 龔明鑫

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