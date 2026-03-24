賴總統：加強三重點工作 讓台灣成為亞洲納斯達克

賴清德總統今天出席「2026台灣資本市場論壇」時表示，為了促進台灣經濟發展，政府正加強三項重點工作，第一，積極打造亞洲創新籌資平台計畫、第二，持續金融開放並加強與國際接軌、第三，投資未來，確保下一個世代的競爭優勢。他強調，政府會繼續努力，讓資本市場繼續成為最強的發動機，讓台灣成為「亞洲的納斯達克」。

賴總統在2026台灣資本市場論壇致詞表示，這次論壇主題是從歐盟ＣＭＵ到台灣金融轉型資本市場的戰略角色，歐洲是台灣第三大貿易夥伴，也是台灣最大外資來源，台灣過去4年對歐洲的投資超過過去40年所累積的投資金額。期待接下來歐盟能支持與台灣簽訂投資保障協定，避免雙重課稅以及雙邊經貿協定，持續深化經貿夥伴關係。

賴總統說，資本市場是支持台灣產業成長與創新的重要力量，近年來台股市值屢創新高，在今年初已躍居全球第七名，目前國內上市上櫃公司累計1947家，3月20日，市值達到118.22兆元，過去10年來，上市上櫃公司，透過資本市場發行股票、籌措資金，更達到1.73兆元。

他強調，這些成果顯示，台灣的資本市場不僅劇本深度，更已成為產業發展的重要引擎。我們也看見，當前全球金融體系正處於轉型關鍵，面對產業結構與全球供應鏈的重組，資本市場必須成為推動創新、支持台灣長遠發展的戰略後盾。

賴總統說，政府正積極推動各項政策，促進台灣經濟發展，也要加強三項重點工作。第一，正積極打造亞洲創新籌資平台計畫，讓創新企業能夠在台灣成長茁壯。去年10月，金管會啟動亞洲創新籌資平台計畫，透過聚焦重點產業、法規鬆綁及強化推動策略三大重點，提供從早期育成到成熟企業的籌資方案，未來政府會繼續努力，讓所有潛力的獨角獸留在台灣，也讓資本市場繼續成為創新、最強的發動機，讓台灣成為亞洲的納斯達克。

第二，賴總統說，將持續金融開放，並加強與國際的接軌。自從2024年6月，政府推動亞洲資產管理中心計畫以來，整體金融業的資產管理規模，已經增加超過5.7兆元，台灣的金融實力與活力正不斷提升。

賴總統表示，第三，要投資未來，確保下一個世代的競爭優勢。他上任後積極推動五大信賴產業，政府也啟動ＡＩ新十大工程、生技醫療及國防醫療等多重引擎，希望為台灣打造護國群山。他由衷期盼，除了政府積極落實政策，金融業、產業界、社會各界也能一起來參與，相信有大家的努力，可以讓世界看見，台灣不僅是全球的科技重鎮，更是最有活力也最有競爭力的金融樞紐。