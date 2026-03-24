快訊

捲入伊朗衝突的土耳其：回顧過去百年的土伊關係與土耳其的平衡外交政策

《角頭》監製「宏哥」父喪 竹聯幫大排場300黑衣人送行

最後2天！53元買1股台灣虎航拿800元股東回饋 領取、使用說明一次看懂

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：加強三重點工作 讓台灣成為亞洲納斯達克

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
賴清德總統今天出席「2026台灣資本市場論壇」。圖／擷取自udn直播
賴清德總統今天出席「2026台灣資本市場論壇」。圖／擷取自udn直播

賴清德總統今天出席「2026台灣資本市場論壇」時表示，為了促進台灣經濟發展，政府正加強三項重點工作，第一，積極打造亞洲創新籌資平台計畫、第二，持續金融開放並加強與國際接軌、第三，投資未來，確保下一個世代的競爭優勢。他強調，政府會繼續努力，讓資本市場繼續成為最強的發動機，讓台灣成為「亞洲的納斯達克」。

賴總統在2026台灣資本市場論壇致詞表示，這次論壇主題是從歐盟ＣＭＵ到台灣金融轉型資本市場的戰略角色，歐洲是台灣第三大貿易夥伴，也是台灣最大外資來源，台灣過去4年對歐洲的投資超過過去40年所累積的投資金額。期待接下來歐盟能支持與台灣簽訂投資保障協定，避免雙重課稅以及雙邊經貿協定，持續深化經貿夥伴關係。

賴總統說，資本市場是支持台灣產業成長與創新的重要力量，近年來台股市值屢創新高，在今年初已躍居全球第七名，目前國內上市上櫃公司累計1947家，3月20日，市值達到118.22兆元，過去10年來，上市上櫃公司，透過資本市場發行股票、籌措資金，更達到1.73兆元。

他強調，這些成果顯示，台灣的資本市場不僅劇本深度，更已成為產業發展的重要引擎。我們也看見，當前全球金融體系正處於轉型關鍵，面對產業結構與全球供應鏈的重組，資本市場必須成為推動創新、支持台灣長遠發展的戰略後盾。

賴總統說，政府正積極推動各項政策，促進台灣經濟發展，也要加強三項重點工作。第一，正積極打造亞洲創新籌資平台計畫，讓創新企業能夠在台灣成長茁壯。去年10月，金管會啟動亞洲創新籌資平台計畫，透過聚焦重點產業、法規鬆綁及強化推動策略三大重點，提供從早期育成到成熟企業的籌資方案，未來政府會繼續努力，讓所有潛力的獨角獸留在台灣，也讓資本市場繼續成為創新、最強的發動機，讓台灣成為亞洲的納斯達克。

第二，賴總統說，將持續金融開放，並加強與國際的接軌。自從2024年6月，政府推動亞洲資產管理中心計畫以來，整體金融業的資產管理規模，已經增加超過5.7兆元，台灣的金融實力與活力正不斷提升。

賴總統表示，第三，要投資未來，確保下一個世代的競爭優勢。他上任後積極推動五大信賴產業，政府也啟動ＡＩ新十大工程、生技醫療及國防醫療等多重引擎，希望為台灣打造護國群山。他由衷期盼，除了政府積極落實政策，金融業、產業界、社會各界也能一起來參與，相信有大家的努力，可以讓世界看見，台灣不僅是全球的科技重鎮，更是最有活力也最有競爭力的金融樞紐。

賴總統 歐盟 經濟發展

延伸閱讀

證交所攜手台經院、資策會兩大智庫 啟動「創新板」前瞻產業研究合作

落實AI等領域人才永續 賴總統：持續投入研究資源

亞資中心推動辦公室統籌多家機構 參與「2026高雄智慧城市展」

賴總統：積極面對手語傳承危機 無聲力量沒有極限

相關新聞

涉洗錢逃亡被通緝 「百億賭王」林秉文柬埔寨遭槍殺

「百億賭王」PGTalk負責人林秉文因涉88會館洗錢案、詐欺被起訴，放棄300萬元保釋金潛逃被發布通緝，傳出在柬埔寨遭槍殺，刑事局透過管道查證屬實，正在了解案情。

賴總統：加強三重點工作 讓台灣成為亞洲納斯達克

賴清德總統今天出席「2026台灣資本市場論壇」時表示，為了促進台灣經濟發展，政府正加強三項重點工作，第一，積極打造亞洲創新籌資平台計畫、第二，持續金融開放並加強與國際接軌、第三，投資未來，確保下一個世代的競爭優勢。他強調，政府會繼續努力，讓資本市場繼續成為最強的發動機，讓台灣成為「亞洲的納斯達克」。

拋少子化解方 羅智強：政府應變革制度 讓男性進入育兒體系

國民黨立委羅智強今早邀請國民黨立委林沛祥、陳菁徽，一起進行「國政散步」，談論台灣少子化議題。羅智強說，當社會讓女性須在「工作」與「家庭」間二選一時，生育率就不可能回升，除生育補助外，政府須在制度上做更多的變革，讓男性真正進入育兒體系。

戰鬥藍力挺徐欣瑩

趙少康讚許徐欣瑩是力抗民進黨的新竹第一戰將 前中廣董事長趙少康公開表態，力挺新竹縣長參選人徐欣瑩，強調她是「新竹縣最好的人選」。他表示，徐欣瑩擁有交通大學高科技博士背景，對新竹高科技產業發展與未來願景具備深刻理解，能精準掌握新竹需要與發展方向。 趙少康指出，徐欣瑩在立法院積極推動科技相關法案，同時也全力為新竹鄉親爭取各項建設與資源，對地方需求不遺餘力，是兼具專業與行動力的人才。他認為，這樣的人願意承擔責任、參選縣長，對新竹縣與國家發展都是正面助力。 雙AI願景　打造科技與溫度並進的新竹 他進一步強調，新竹縣未來發展關鍵在於科技與治理並進，徐欣瑩提出以「雙AI」打造城市，一方面以人工智慧推動科技進步，另一方面以智慧治理提升生活品質，讓新竹成為兼具溫度與競爭力的城市。 守護陽光政治　為新竹縣全力以赴 徐欣瑩表示，過去擔任兩任議員、兩任立委，已為地方爭取上百億預算。此次參選新竹縣長，就是要守護陽光

foodpanda再傳出售 解密買家Grab背景 兩大股東變審查變數

有「東南亞Uber」之稱的數位企業龍頭Grab與德商Delivery Hero在23日宣布達成協議，Grab將以6億美元收購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業。此案仍須經主管機關公平會核准，預計今年下半年完成交易、明年上半年完成移轉。

台電：三階段改善協和電廠土壤汙染

台電表示，依環境部公告協和電廠為「土壤汙染整治場址」，正依法依序推動應變必要措施、調評計畫與整治計畫三階段改善，各階段均須經基隆市政府審查核定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。